Schnee im Ruhrgebiet? In dieser Pottstadt gibt’s die größten Chancen

Regen, Regen und noch mehr Regen – so haben sich viele Menschen das Wetter in NRW zu Weihnachten nicht vorgestellt. Doch an den Feiertagen beherrscht eine Hochwasser-Lage das Ruhrgebiet (hier geht es zu unserem Unwetter-Ticker). Ende November war die Hoffnung auf weiße Weihnacht nach vielen Jahren wieder gewachsen, doch daraus wurde nichts.

Aber noch sollten Winter-Fans die Hoffnung nicht aufgeben, denn zumindest in einer Pottstadt stehen die Chancen auf Schnee im Ruhrgebiet gut.

Schnee im Ruhrgebiet? HIER ist die Chance am höchsten

An den Feiertagen haben sich bei Regen und Sturm nur die wirklich Hartgesonnenen rausgetraut. Der Rest hat es sich im kuschelig warmen und vor allem trockenen Haus unter dem Weihnachtsbaum gemütlich gemacht. Statt Schneeflocken kamen nur dicke Regentropfen vom Himmel. Doch sind die Chancen auf Schnee im Jahr 2023 damit schon passé?

Laut einer Untersuchung des Portal „Spielbank.com.de“ besteht zumindest für eine Stadt im Ruhrgebiet noch Hoffnung. Denn der Statistik zufolge wurden in Oberhausen in den Jahren zwischen 2016 und 2020 die meisten Schneetage für Dezember gezählt. In den vier Jahren soll es an 130 Tagen zum Jahresende hin noch geschneit haben.

Ganz gut im Rennen liegt in NRW auch noch Münster. Mit insgesamt 95 Schneetagen im Dezember und vier weißen Weihnachten zwischen 2016 und 2020 besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Schnee zum Jahresende.

Oberhausen in Alarmbereitschaft

Doch wenige Tage vor Silvester sieht die Wetter-Lage speziell in Oberhausen ganz anders aus. Dort kämpfen die Anwohner und Einsatzkräfte der Feuerwehr mit heftigen Regenmassen. Am 1. Weihnachtstag herrschte Alarmbereitschaft bis in die späten Abendstunden, denn der Ruhrdeich drohte durchzubrechen. Der Bereich musste weiträumig gesperrt werden (>>> hier mehr dazu).

Ein Funken Hoffnung auf Schnee besteht jedoch noch, denn laut einigen Wettermodellen soll es zum Jahreswechsel deutlich kälter werden. Damit steigt zumindest etwas die Wahrscheinlichkeit auf ein paar Schneeflocken.