Wetter in NRW: Irre Wende – jetzt wird es richtig ungemütlich

Winterliches Wetter hat uns in den letzten Tagen in NRW reichlich zu Schaffen gemacht. Bei Werten um den Gefrierpunkt herrschten gefährliche Verhältnisse auf den Straßen. Schnee, gefrierender Regen und Nebel verwandelten die Fahrbahnen teilweise in spiegelglatte Flächen.

Auch am Wochenende herrschen in NRW noch einmal frostige Temperaturen. Doch zu Beginn der nächsten Woche deutet sich nach Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine Wetter-Wende an. Doch auch die hat es in sich.

Wetter in NRW: Neue Woche bringt die Wende

Im NRW-Bergland kann es am Freitag und in der Nacht auf Samstag noch einmal richtig gefährlich werden. Hier musst du wegen gefrierendem Sprühregen erneut mit Glatteis rechnen. In der Nacht droht auch in tieferen Lagen Glätte. Am Samstag beruhigt sich die Lage. Zwar bleibt es nachts bei eisigen Temperaturen – weil es aber weitgehend trocken bleiben soll, dürfte es deutlich weniger gefährlich werden auf den Straßen.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 1 bis 4 Grad, nachts -2 bis -6 Grad

Sonntag: 2 bis 5 Grad, nachts Abkühlung bis -4 Grad

Montag: 5 bis 8 Grad, nachts 3 bis 0 Grad

In der Nacht von Sonntag auf Montag hingegen kann wieder einiges an Niederschlag herunterkommen. Insbesondere im Bergland musst du dann bei eisigen Temperaturen wieder mit Glätte durch Schnee und gefrierenden Regen rechnen. Am Montag sieht die Welt dann schon ganz anders aus.

Miese Wetter-Aussichten in NRW

Denn nach der teilweise äußerst kühlen zweiten Januar-Hälfte zeichnet sich zu Beginn der Woche eine Wetter-Wende ab. Schon am Montag steigen die Temperaturen in NRW auf bis zu acht Grad. Im Verlauf der Woche können das Thermometer dann sogar die 10-Grad-Marke knacken.

Mehr Themen:

Frühlingsgefühle dürften dabei allerdings nicht aufkommen. Eher erinnern die Aussichten an triste Novembertage. So rechnen die Meteorlogen in der kommenden Woche mit reichlich Regen gepaart mit stürmischen Böen. Nach der winterlichen und meist Kälte droht uns nun also fieses, nasskaltes Wetter in NRW. Mit Glätte ist dann nur noch nachts in hohen Lagen zu rechnen.