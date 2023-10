Wetter in NRW mit irrer Wende: „Schwer nachzuvollziehen“

Das Wetter in NRW hat sich, im Vergleich zu den Vorwochen, um einiges abgekühlt. Doch jetzt folgt die nächste irre Wende – die Hitze schlägt zurück!

Der September bescherte uns einen goldenen Start in den Herbst – und das scheint es noch lange nicht gewesen zu sein. Auch der Oktober beschert dem Wetter in NRW für diese Jahreszeit ziemlich milde Temperaturen. Die Polarluft muss weichen. Jetzt macht die Warmluftdrüse die Kaltluft platt!

Wetter in NRW: Expertin spricht von „Wetter-Zweiteilung“

„Also in den nächsten Tagen werden wir nichts mit winterlichen Wetter-Gefühlen zu tun bekommen. Es ist schon wieder der hohe Luftdruck, der sich durchsetzen werden kann. Ja, Wetter ist nicht langweilig“, lautet die Prognose von „wetter.net“-Expertin Kathy Schrey.

Aktuell seien es vor allem Wolken aus dem Westen, die auf uns zukommen. „Das heißt wirklich herbstlich und auch ziemlich nass geht es in den nächsten Tagen im Norden zu und herbstlich-freundlich, also diesen goldenen Oktober, den gibt’s tatsächlich im Süden des Landes. Eine absolute Wetter-Zweiteilung“, ist die Expertin baff. Schrey wiederholt: „Wir haben es aktuell mit einer ganz krassen Wetter-Zweiteilung zu tun. Das ist schwer nachzuvollziehen. Ich weiß.“

Wetter in NRW: So werden die Temperaturen in den kommenden Tagen

Nachdem es am Freitagmorgen (6. Oktober) stellenweise in höheren Tälern Bodenfrost gab, werden die Temperaturen jetzt wieder milder. Samstag (7. Oktober) liegen die Werte zwischen 18 und 24 Grad. Stellenweise können die Temperaturen am Sonntag (8. Oktober) auch bis zu 25 Grad erreichen. Und auch am Montag (9. Oktober) geht es mit Temperaturen in diesem Bereich weiter. Deinen Schal und die Mütze kannst du also erst einmal im Schrank lassen.