Wetter in NRW: Experte weckt Frühlingsgefühle – „Wärmeblase setzt sich in Bewegung“

Der März ist vorbei, Ostern steht vor der Tür – so langsam aber sicher dürfte es dann auch mal Frühling werden, oder? Doch trotz einiger Sonnenstunden zeigt sich das Wetter in NRW bisher eher von seiner kalten und verregneten Seite.

Das könnte sich allerdings bald ändern – zumindest wenn man seinen Horizont ein bisschen erweitert. So wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Der Experte hat sich die Temperaturen in Spanien und Portugal angesehen – und erklärt, welche Folgen die für das Wetter in NRW und Deutschland haben könnten.

Wetter in NRW: Kriegen wir Sommerwärme aus Spanien?

Von Temperaturen wie in Südeuropa oder am Mittelmeer können wir aktuell nur träumen. Bei Werten über 30 Grad genießen die Spanier und Portugiesen bereits den Frühling bei strahlendem Sonnenwetter. „Schwappt die spanische Wärme bald zu uns?“, fragt deshalb auch Experte Dominik Jung von „wetter.net“.

Deutschland befindet sich aktuell zwischen zwei Wetter-Fronten: Im Westen freuen sich Portugal, Spanien und Teile Frankreichs über Temperaturen zwischen 20 und 30 Grad – während über unseren osteuropäischen Nachbarn eine frostige Kaltfront wabert. Welches Wetter setzt sich in Deutschland um und nach Ostern durch?

Nach Ostern kommt der Frühling

Die 30-Grad-Marke werden wir in Deutschland natürlich nicht knacken, so Experte Jung. Aber: „Ein Teil dieser Wärme könnte bei uns ankommen.“ Und da die Wärme dann aus westlicher Richtung kommt, wären westliche Bundesländer wie NRW auch die ersten, die davon profitieren könnten. Dann wären immerhin frühlingshafte 16 bis 21 Grad drin, meint der Meteorologe.

Über die Ostertage bewahrheitet sich erst einmal das bekannte Sprichwort, dass das Wetter im April macht, was es will. Sonne, Wolken, Regen – all das wechselt sich bei Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad ab. Doch dann, am Freitag (14. April), bahnt sich ein Wärmeschub aus Spanien und Portugal an.

Plötzlich sind Temperaturen von 17 bis 23 Grad möglich. Aber eine Jacke sollte man dabei dennoch im Gepäck haben – denn schönes Wetter ist nicht wirklich in Sicht. „Im Grunde würde nur der Regen etwas wärmer werden“, so Dominik Jung.