Wetter in NRW: Experte findet deutliche Worte – „Da muss man wirklich aufpassen“

Der Samstag war noch völlig verregnet, der Sonntag und der Montag kamen schon etwas freundlicher daher. Doch jetzt plötzlich gibt es direkt einen auf die Zwölf! Diplom-Meteorologe Dominik Jung (wetter.net) spricht für Dienstag (4. April) eine deutliche Warnung aus und gibt auch schon mal eine Prognose für Ostern ab.

Doch schauen wir erst einmal kurz zurück auf das Wetter in NRW im März. Manch einer hat den dritten Monat des Jahres als vergleichsweise kalt empfunden und sich vielleicht daran erinnert, dass man in früheren Zeiten auch schon mal Ende März im T-Shirt am Grill gestanden hat. Doch der Eindruck trügt – es gab zwar in den zurückliegenden Wochen auch eine Reihe von Tagen mit Frost, aber unterm Strich war der März bei uns im Westen zu warm. Mit durchschnittlich 5,7 Grad lag er 1,1 Grad über dem aktuell betrachteten Mittelwert der Jahre 1991 bis 2020 und sogar 2,3 Grad über dem „alten“ Mittelwert der Jahre 1961 bis 1990. Der Klimawandel lässt auch in NRW grüßen.

Wetter in NRW: „Bitte unbedingt eincremen“

Doch manch einem von uns kann es ja gar nicht warm genug sein. Für solche Sonnenanbeter hat Meteorologe Dominik Jung einen Reise-Tipp parat: In Südfrankreich, Spanien und Portugal werden in den kommenden Tagen 20 bis 25 Grad erreicht. Mehr noch, so der Experte: „Da herrscht über die Osterfeiertage nicht nur Wärme, da herrscht Hitze!“ Mehr als 30 Grad sind zum Beispiel in Südspanien prognostiziert. Wer also „last minute“ NRW verlassen und einen Flug in heißere Gefilde buchen möchte, kennt jetzt das Ziel.

Wer es gerne sonnig hat, aber auf Hitze verzichten kann, der ist im Westen Deutschlands auch nicht fehl am Platz. Aber Achtung! Man sollte sich von dem Temperaturen nicht täuschen lassen. Am Dienstag (4. April) werden 8 Grad erwartet. „Und diese 8 Grad empfinden wir heute noch deutlich kühler wegen des Windes aus östlichen Richtungen“, erklärt Dominik Jung. Doch die Gefahr kommt dennoch von oben. Die Sonne brennt schon richtig. In Dortmund zum Beispiel wird bereits die UV-Index-Stufe 4 erreicht. Der Wetter-Experte warnt: „Da muss man wirklich aufpassen! Da besteht schon eine erhöhte Sonnenbrandgefahr. Bitte unbedingt eincremen, wer länger als 15 bis 20 Minuten in der prallen Sonne draußen ist!“

Wetter in NRW: Ab Donnerstag geht’s bergab

Geht es bei uns im Westen genauso sonnig weiter? Leider nicht, wenn man den Prognosen Glauben schenkt. Der Dienstag wird sonnig und trocken. In der Nacht zum Mittwoch fallen die Temperaturen erneut auf frostige 0 bis -5 Grad. Der Mittwoch beschert uns tagsüber bis zu 11 Grad mit Sonne. Doch dann geht’s bergab.

Am Donnerstag dürfen sich die Menschen in weiten Teilen Deutschlands an schönem Wetter und viel Sonne erfreuen – aber nicht wir in NRW. Wolken und nur noch 9 Grad sind angesagt, am Abend kann es teilweise Schauer geben. Der Karfreitag wird durchwachsen mit Sonne, Wolken und 11 Grad. Am Wochenende bleibt es bei diesem Mix mit Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad. Die Wetter-Prognose von Dominik Jung für NRW weckt wenig Vorfreude auf das Eiersuchen oder die erste Gartenparty des Jahres: „So wirklich freundlich wird der Ostersonntag wohl nicht.“ Auch der Ostermontag werde „sehr durchwachsen, sogar mit etwas Regen.“