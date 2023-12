Wetter in NRW: Experte haut es aus den Socken – „Ganz schön turbulent“

„Jede Menge Regen auch über Weihnachten hinweg.“ Wetterexperte Dominik Jung blickt besorgt auf die kommenden Tage. Das Wetter in NRW spielt verrückt und die Hoffnung auf weiße Weihnachten ist schon lange überholt.

Fällt Weihnachten dieses Jahr ins Wasser? Es regnet und regnet, die Flusspegel steigen munter weiter an und der Sturm nimmt alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist. Der Boden ist durch die reichhaltigen Niederschläge so sehr aufgeweicht, dass Bäume nicht mehr den nötigen Halt haben, um dem stürmischen Wetter ortsweise weiter trotzen zu können. Die Folge: Überschwemmungen, umgestürzte Bäume und alarmierte Einsatzkräfte – die Aussichten auf die Weihnachtstage scheinen also alles andere als rosig zu sein.

Wetter in NRW: Prognose für die Weihnachtstage

Zumindest um Frost und Glatteis musst du dir auf den Straßen gen Heimat erstmal keine Sorgen machen. Milde Temperaturen um die 8 Grad – die Weihnachtszeit hatte sich der ein oder andere sicherlich anders vorgestellt, zum Beispiel mit Glühwein und dicken Decken. Doch das ist längst nicht die ganze Prognose für das Wetter in NRW in den kommenden Tagen.

„Immer wieder Regen bis ins neue Jahr.“ Dominik Jung prognostiziert ein Tief, das nahe an den Norden herantritt und kräftigen Dauerregen über die Weihnachtstage mit sich bringt. Passend zum Jahreswechsel stimmt sich auch das Wetter wechselhaft bei 9 bis 13 Grad ein, auch das Sturmtief könnte nochmal Fahrt aufnehmen.

Bei satten 80 Stundenkilometern muss der ein oder andere aufpassen, dass ihm die Weihnachtsmütze nicht vom Kopf geweht wird. Auch, wenn das Wetter in den kommenden Tagen „ganz schön turbulent“ wird und laut Jung „weit und breit kein Winterwetter in Sicht“ ist, scheint es kurz vor dem Jahreswechsel einen kleinen Lichtblick zu geben. Am Freitag (29. Dezember) lässt sich nämlich voraussichtlich auch endlich mal wieder die Sonne blicken.