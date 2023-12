Wetter in NRW: Hochwasser-Gefahr! Experte schockt mit Weihnachts-Prognose

Wetter-Hiobsbotschaft für Weihnachten in NRW! Meteorologe Kai Zorn hat düstere Aussichten für die Feiertage und besonders für die Zeit bis Neujahr.

Worauf wir uns beim Wetter in NRW einstellen müssen, und welche Region es besonders treffen könnte, liest du hier.

Erst kommt Sturm – und dann noch mehr Unheil

In seiner neuesten Wetter-Vorhage hat Kai Zorn keine guten Nachrichten für Weihnachten und das Wetter in NRW. Es geht schon Donnerstag (21. Dezember) los: „Kurz vor Weihnachten erreicht uns ein größeres Sturmfeld“, so der Experte. In Deutschland sind Spitzenböen bis zu 90 km/h möglich, bei uns im Westen sollen es bis zu 80 km/h sein.

In der Nacht zu Heiligabend erreicht uns dann das nächste Sturmfeld und zieht über uns hinweg. Dann sind in NRW teilweise über 70 km/h drin, besonders im Rheinland.

Die wirklich bittere Nachricht kommt aber nun: Weihnachten wird voraussichtlich ins Wasser fallen und zwar enorm! Kai Zorn nimmt Bezug auf zwei Wettermodelle, die für NRW Unheil andeuten.

Wetter in NRW: „Hochwassergefahr“, warnt der Experte

Laut dem europäischen Wettermodell ECMWF wären im Sauerland bis zum 26. Dezember „um die 100 Liter auf den Quadratmeter“ zu erwarten. Noch schlimmer sieht es im Schwarzwald aus, da sollen es weit über 100 Liter werden. Ob Sauerland oder Schwarzwald: „Das hieße dann wieder Hochwassergefahr“, warnt der Wetter-Fachmann.

Das amerikanischen GFS-Modell sagt ebenfalls ergiebige Niederschläge voraus, vor allem wenn man es bis Neujahr laufen lässt. Dann kommt man im Sauerland auf weit über 150 Liter pro Quadratmeter. „Das wäre garantiert Hochwassergefahr“, prognostiziert Zorn in Bezug aufs Wetter in NRW.