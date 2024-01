Wetter in NRW: Experte sagt „Würgegriff“ voraus – mit heftigen Folgen

Ein Blick aus dem Fenster zeigt: es wird ungemütlich. Zuerst schien es, als könne sich das Wetter in NRW noch nicht so recht entscheiden. Bittere Kälte bei Sonnenschein, grauer Himmel und nass kalte Luft, oder doch treibendes Schneegestöber? Die Entscheidung ist inzwischen gefallen und eines steht fest: In den kommenden Tagen sieht es alles andere als rosig aus.

Der Wetterexperte Dominik Jung prognostiziert: „Deutschland steckt im Würgegriff des Polarsturms!“ Doch was bedeutet das? Sicher ist: In den nächsten Tagen steht Schneeschippen auf der Tagesordnung, und um festes Schuhwerk und die dickste Winterjacke kommt wohl keiner mehr drum herum.

Wetter in NRW: Jetzt kommt’s dicke

Heftige Schneefälle, Eisregen und Schneeverwehungen – das Wetter in NRW lässt nichts aus und beschert den Anwohnern das volle Programm eines Winter-Gewitters. Blitz und Donner werden voraussichtlich über den wolkenbedeckten Himmel zucken und das Wetterchaos hält die Winterdienste auf Trapp.

Wer denkt, er kommt um das Schneegestöber nochmal herum, da er in einer tieferen Lage wohnt, liegt falsch. Die Schneefallgrenze liegt laut Jung bis in tiefere Täler.

Bereits in der Nacht vom Sonntag, 14. Januar, auf Montag, den 15. Januar, geht’s los. „Die kalten Luftmassen rauschen von Norden zu uns nach Deutschland“ und bereits bis zum Ende des Tages werden die Schneeschauer laut Prognose des Wetterexperten bis in die Landesmitte vorgedrungen sein. Mittwoch (17. Januar) und Donnerstag (18. Januar) ändert sich das Ganze dann nochmal.

Mitte der Woche teilen sich die Wetterereignisse über Deutschland in zwei Hälften. Während die Menschen im Norden weiterhin bei satten null Grad frieren , sind im Süden des Landes zwischen sieben und elf Grad drin.

Es bleibt daher zunächst abzuwarten, ob das Wetter in NRW kalt mit Schneefall ausfällt, oder ob es zu warm ist und Eisregen vom Himmel fällt. Fest steht: In jedem Fall sollte mit Glatteis gerechnet und entsprechend vorsichtig gefahren werden.