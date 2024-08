Wetter in NRW: Gerade Sommer – da sieht der Experte schon den Herbst kommen

Einige schöne Sommertage mit bis zu 30 Grad. Schwüle, drückende Luft mit dicken Wolken am Himmel. Und auch der ein oder andere Regenschauer blieb nicht ganz aus – so zeigte sich das Wetter in NRW in den letzten Wochen. Fest steht: Ein richtiger Rekordsommer mit durchgehend sommerlichen Temperaturen, die zu einem Besuch im Freibad einladen, war das in diesem Jahr – zumindest in Deutschland – bisher eher nicht.

+++ Wetter in NRW: Experte mit dringender Warnung – es besteht kein Zweifel +++

Doch wie geht es in den kommenden Monaten nun weiter? Dreht das Wetter in NRW noch mal richtig auf oder stehen bereits die ersten Herbstvorboten vor der Tür? Experte Dominik Jung von wetter.net wagt eine erste Prognose.

Wetter in NRW: Experte ist sich sicher

Wer am Abend aufmerksam den Sonnenuntergang am Himmel beobachtet, der wird mit Erschrecken festgestellt haben: Die Tage werden wieder rasant kürzer und läuten Stück für Stück das Ende des Sommers ein. Doch bevor es so weit ist, erhoffen sich viele von dem Wetter in NRW noch ein paar schöne Wochen. Wetterexperte Dominik Jung prognostiziert jedoch für den August: „Die Landesmitte sieht ziemlich nass aus.“ In Ost- und Südeuropa bleibt es in den kommenden Wochen hingegen trocken.

+++ Wetter in NRW: Experte fürchtet heftige Entwicklung – „Wärme-Spitze“ +++

Im September, dem ersten meteorologischen Herbstmonat, geht es anschließend wenig spektakulär weiter. Auch der Oktober wird vermutlich eher durchschnittlich. „Weder deutlich zu warm noch deutlich zu kalt“, so Jung. Nach einem Rekordsommer mit heißen Temperaturen bis in den goldenen Oktober hinein sieht es also wohl nicht aus. Doch bevor etliche Sonnenanbeter ihre Spätsommerpläne aufgrund des prognostizierten Wetters in NRW nun über Bord werfen, gibt der Experte den Menschen noch einen wichtigen Tipp mit auf den Weg.

Weitere Themen:

„Man beachte: Das sind alles nur lockere Wettertrends und keine klassischen Wettervorhersagen. Niemand sollte seinen Urlaub (…) nach diesem Wettertrend wirklich planen“, so Jung. Wie sich das Wetter in NRW am Ende des Tages tatsächlich entwickelt, bleibt also zunächst abzuwarten.