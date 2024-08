Wetter in NRW: Experte fürchtet heftige Entwicklung – „Wärme-Spitze“

Das Wetter in NRW hat alle Anwohner zuletzt mit sommerlich warmen Temperaturen überrascht. Wer genügend Freizeit hatte und nicht grade im Urlaub unterwegs ist, der hat sich in den vergangenen Monaten die warmen Sommertage mit Freibadbesuchen und erfrischendem Eis vertrieben. Spät abends nach Sonnenuntergang hieß es dann in der Regel: lüften, lüften und noch mehr lüften, damit frische Luft die stickige Wärme nach draußen pustet. Doch zuletzt dämpfte eine drückende Schwüle die Gemüter, die sich auch von einem offenen Fenster nicht vertreiben ließ. SO geht es laut dem Wetterexperten in der ersten August-Woche weiter.

Schwitzen, obwohl man doch grade erst geduscht hat. So beschreiben etliche Anwohner derzeit das Wetter in NRW. Könnte sich die Wolkenfront schon bald auflösen, sodass der Sonnenschein uns trockene Wärme und kühle Nächte beschert. Der Wetterexperte Dominik Jung hat eine Antwort auf diese Frage.

Wetter in NRW: So geht es im August weiter

„Hoher Luftdruck macht sich bei uns breit in Deutschland“, erklärt er in einem seiner neusten Videos im Netz. Was bedeutet das für das Wetter in NRW? Am Montag (05. August) und Dienstag (06. August) wird es wieder freundlicher und die Sonne heizt die Region wieder ordentlich auf. Da sind ortsweise sogar um die 34 Grad drin. Während die ersten Sonnenanbeter zunächst aufatmen, fürchtet der Experte hingegen nur wenig später die nächste heftige Entwicklung.

„Westlich von Europa ist ein Tief unterwegs, dass uns am Mittwoch (07. August) streifen könnte“, so Jung. Die Konsequenz: Kräftige Regenschauer und hier und da mal ein Gewitter. Doch das war längst nicht alles. Gleichzeitig strömt von einer anderen Seite erneut warme und vor allem schwüle Luft nach Deutschland. Das Wetter in NRW wird allem Anschein nach also weiter von einer hohen Luftfeuchtigkeit bestimmt.

Immerhin fällt der achte Monat des Jahres nicht ins Wasser und „das Sommerwetter geht im August weiter“, so der Experte. Zumindest für all jene, die in diesem Jahr die Sommermonate zuhause verbringen und die ein oder andere Badegelegenheit in NRW unsicher machen wollen ein echter Segen.