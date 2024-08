Wetter in NRW: Experten haut es aus den Socken – „Unfassbare Wendung“

Lange Zeit fieberten wir in diesem Jahr einem beständigen Sommer entgegen. Das Wetter in NRW brachte uns zu Beginn der eigentlich heißen Monate jede Menge Regen, Unwetter und kühle Temperaturen. Doch jetzt die Kehrtwende!

Im August haut der Sommer beim Wetter in NRW noch einmal richtig einen raus. „Krasse Entwicklung in diesem Sommer 2024“, betont auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung. „Nachdem man erst das Gefühl hatte, das wird nichts mit dem Sommer, dürfte der aktuelle Sommer 2024 nun sogar in den Top 10 der wärmsten Sommer seit 1881 landen“, ist sich der Wetter-Experte sicher.

Wetter in NRW: Einen Wermutstropfen gibt es

Und der August 2024? Der ist aktuell sogar gleichauf mit dem wärmsten August seit 1881! Das war der August 2003, der August des Jahrhundertsommers. Beide liegen nun bei rund 20,5 Grad in Sachen durchschnittlicher Temperatur. Dass der Sommer noch einmal solch eine unfassbare Wendung hinlegt, wer hätte das gedacht?

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: In den nächsten Tagen wird es zunächst nicht mehr ganz so warm. Das Mittel des aktuellen Monats wird wieder leicht sinken. Freitag (23. August) und Samstag ist allerdings die nächste Hitzewelle möglich!

Zu wenig Regen im Sommer

Der aktuelle Sommer ist bisher deutlich wärmer als üblich und auch wieder mal trockener – auch, wenn das viele von uns wohl kaum so empfunden haben. Trotz Hochwasser hat es in Deutschland zu wenig geregnet.

„Wer hätte das gedacht? Der Sommer 2024 wird unter den 10 wärmsten seit 1881 landen. Der August 2024 ist derzeit auf Rekordkurs. Momentan teilt er sich mit dem August 2003 den ersten Platz der wärmsten August-Monate seit 1881. Am Ende dürfte es dann wohl für Platz 5 reichen. So die aktuelle Schätzung, Platz 1 wird er wohl nicht halten können. Aber, wer weiß…“, erklärt Jung.

Viel Sonnenschein beim Wetter in NRW

„So oder so dreht der Sommer in diesem August nochmal voll auf. Aus Westen nähert sich aktuell der Ableger eines Azoren-Hochs mit viel Sonnenschein. Nach dem Starkregen in einigen Regionen gestern, zieht der Regen nun über den Südosten von Deutschland langsam ab. Danach können wir überall mit viel Sonnenschein rechnen.“ Na, das sind doch tolle Aussichten!