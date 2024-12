Neuer Weihnachtsmarkt eröffnet im Ruhrgebiet – das erwartet die Besucher

Es gibt einen in Duisburg, in Essen, in Dortmund, in Bochum und Oberhausen – die großen Weihnachtsmärkte im Ruhrgebiet erfreuen sich jedes Jahr einer Vielzahl an Besuchern. In Oberhausen etwa befindet sich direkt am Westfield Centro entlang der Promenade ein besonders beliebter Weihnachtsmarkt.

Doch hast du gewusst, dass die Stadt jetzt auch einen neuen Weihnachtsmarkt bekommt? Eine echte Premiere!

Neuer Weihnachtsmarkt in Oberhausen:

Im Marienviertel in Oberhausen gibt es noch richtige Kultur zu erleben, hier wird das Wort Gemeinschaft großgeschrieben. Das Offene Forum Marienviertel möchte hier aber noch viel mehr auf die Beine stellen. Um die positiv gestimmte Nachbarschaft zu unterstützen, haben das Theater Oberhausen und der Fachbereich Stadtentwicklung der Stadt Oberhausen im vergangenen Jahr das Forum gegründet.

Auch interessant: Weihnachtsmarkt Essen: Trend geht Besuchern auf den Geist – „Braucht kein Mensch“

Und in diesem Jahr soll bereits eine besondere Weihnachtsveranstaltung stattfinden. Am 14. Dezember eröffnet die Gemeinschaft einen eigenen Weihnachtsmarkt. Das Ebertplätzchen im Advent findet nur an diesem Tag auf dem Ebertplatz statt.

Neuer Weihnachtsmarkt in Oberhausen:

Der neue Weihnachtsmarkt der Stadt steht ganz im Sinne: „Nachbarn für Nachbarn“. So soll es hier zwar ein buntes Angebot an Leckereien und Getränken geben, doch das Adventsgebäck soll jeder selbst mitbringen, heißt es ausdrücklich in einer Einladung, die das Forum nun in den Sozialen Medien verbreitet.

Darüber hinaus soll es auf dem Ebertplatz noch einen Weihnachtsbasar geben und auch einen Kostüm- und Requisitenverkauf vom Theater. Für die Kleinen sind Bastelaktionen und andere Spiele geplant, für die Großen künstlerische Beiträge vom Theater. Insgesamt wünscht man sich hier ein „gemütliches Beisammensein“ unter engagierten Oberhausenern. Ab 16 Uhr geht es los.