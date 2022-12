Weihnachtsmärkte im Ruhrgebiet: Preisexplosion bei Glühwein? SO teuer ist das Getränk im Pott

Endlich haben die Weihnachtsmärkte im Ruhrgebiet wieder geöffnet! Schon seit Mitte November laden viele Städte wieder zum leckeren Glühweintrinken ein. Denn nach wie vor, ist das heiße Getränk für viele Besucher ein Muss. Doch wo gibt es den günstigsten Glühwein und wo zahlst du am meisten?

Bei einem Preisvergleich wurden 56 deutsche Städte mit bekannten Weihnachtsmärkten ausgewählt – darunter auch viele aus dem Ruhrgebiet. Und das Ergebnis wird einige Glühwein-Fans überraschen.

Weihnachtsmärkte im Ruhrgebiet: Großer Glühwein-Preisvergleich

Zwei von drei Weihnachtsmärkten in Deutschland mussten die Glühweinpreise erhöhen. Diese Erkenntnis geht aus dem diesjährigen Glühweinpreisvergleich hervor, den activa event-management im vierten Jahr infolge veröffentlicht hat. Durchschnittlich kostet eine Tasse klassischer Glühwein auf deutschen Weihnachtsmärkten 3,75 Euro und damit 9 % mehr als 2021.

Am teuersten ist die Tasse Glühwein mit 4,50 Euro, ohne Pfand, in diesem Jahr in Aachen (+ 29 %), Berlin (+29 %), Hannover (+0 %) und Köln (+9 %). Im Ruhrgebiet liegen die Preise dagegen im Durchschnitt deutlich drunter. Am meisten zahlen Besucher mit 3,75 Euro in Duisburg. Dicht gefolgt von den Pott-Städten Bochum, Essen oder Bottrop mit 3,50 Euro pro Tasse. Stabil und damit verhältnismäßig günstig geblieben ist der Preis im Vergleich zum Vorjahr in Dortmund mit 3 Euro.

DESHALB sind die Preise gestiegen

Traditionell besteht der Glühwein aus einem halbtrockenen, fruchtigen Rotwein, der mit verschiedenen Gewürzen wie Zimt, Gewürznelken und Sternanis sowie Orangenscheiben erhitzt wird. Je nach Zutatenauswahl kann der Preis für eine Tasse des Heißgetränks variieren.

Mehr Themen:

Zudem kommt in diesem Jahr, dass der Personalmangel in der Gastronomie und die gestiegenen Kosten bei Rohstoffen und Energie auch vor den Schaustellern auf den Weihnachtsmärkten nicht Halt machen. Viele Schausteller sind daher fast gezwungen, ihre Glühwein-Preise zu erhöhen.