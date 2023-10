Weihnachtsmärkte im Ruhrgebiet: Diese Termine musst du dir rot im Kalender markieren

Der Kalender hat nicht mehr allzu viele Blätter – die Bäume auch nicht. Das Wetter wird kälter, nasser, die Sonne geht früher unter und später auf. Nicht nur im Ruhrgebiet ist den Menschen klar: Die Herbst-/Winterzeit steht vor der Tür.

Doch das heißt gleichzeitig auch: Adventszeit und vor allem Weihnachtsmarkt-Zeit! Endlich wieder unter gemütlichen Lichtern zwischen Buden umherspazieren, Glühwein schlürfen, den Duft gebratener Mandeln inhalieren. Für viele Menschen sind die Weihnachtsmärkte der beste Weg, um sich auf die besinnliche Zeit einzustimmen.

Die großen Städte im Ruhrgebiet haben natürlich ein breit gefächertes Weihnachtsmarkt-Angebot für dich parat. Wir haben dir alle wichtigen Termine übersichtlich zusammengestellt.

Weihnachtsmarkt im Ruhrgebiet: Glühwein & Co. im Revier

Bochum: 23. November bis 23. Dezember

Öffnungszeiten: Täglich von 12 bis 21 Uhr

Der Bochumer Weihnachtsmarkt in der Innenstadt bietet rund 200 Buden, einen Mittelalter-Markt, einen Märchenwald, eine Eisstockbahn und große Lichtskulpturen. Jahr für Jahr ist aber „fliegende Weihnachtsmann“ das absolute Highlight: In 33 Metern Höhe schwebt der Weihnachtsmann inklusive Rentierschlitten 125 Meter weit über den Dr.-Ruer-Platz. Dabei erzählt er aus luftiger Höhe eine Weihnachtsgeschichte.

Im LWL-Museum der Zeche Hannover in Bochum findet zudem am Samstag, 2. Dezember, (11 bis 18 Uhr) ein eigener kleiner Weihnachtsmarkt statt.

Dortmund: 23. November bis 30. Dezember

Öffnungszeiten: Mo-Do 11 bis 21 Uhr, Fr-Sa 11 bis 22 Uhr, So 12 bis 21 Uhr

Das Aushängeschild der Dortmunder „Weihnachtsstadt“ auf dem Hansaplatz ist ohne Frage der nach eigenen Angaben größte Weihnachtsbaum der Welt. 45 Meter ragt er in die Höhe, rund 48.000 LED-Lichter strahlen über die Buden hinweg. Ihn aufzubauen, dauert allein schon 28 Tage.

Der Weihnachtsmarkt in Dortmund. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Wer aber einfach nur Bratwurst, Glühwein & Co. genießen will, kommt hier natürlich auch nicht zu kurz.

Duisburg: 16. November bis 30. Dezember

Öffnungszeiten: Mo-Do 11 bis 21 Uhr, Fr-Sa 11 bis 22 Uhr, So 13 bis 21 Uhr

Auch in Duisburg verwandelt sich die Innenstadt zur Vorweihnachtszeit in ein warmes Lichtermeer. Mehr als 100 Holzhütten locken bis zum Jahresende die Besucher an. Highlights hier sind ein Riesenrad und Live-Musik vom Nikolaus höchstpersönlich.

Zusätzlich lädt der Landschaftspark Duisburg-Nord vor seiner atemberaubenden Kulisse zum Weihnachtsbummel ein. Vom Freitag, 1. Dezember, bis zum Sonntag, 3. Dezember, findet dort für ein Wochenende der „Lichtermarkt“ statt. Freitag und Samstag ist er von 13 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Essen: 17. November bis 23. Dezember

Öffnungszeiten: Mo-Do 11 bis 21 Uhr, Fr-Sa 11 bis 22 Uhr, So 14 bis 21 Uhr

Lichterglanz und Weihnachtsstimmung auf dem Kennedy-Platz. Jahr für Jahr pilgern tausende Besucher zum beliebten „Internationalen Weihnachtsmarkt“ in Essen. Die zahlreichen Buden erstrecken sich über die gesamte Kettwiger Straße bis zum Hauptbahnhof, inklusive Riesenrad auf dem Domplatz. Ein Essener Stadtbummel ohne Weihnachtsstimmung ist da kaum möglich.

Der Essener Weihnachtsmarkt auf dem Kennedy-Platz Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Zusätzlich findet vom 2. November bis zum 30. Dezember (Mo-Fr 11 bis 20 Uhr, Sa-So 13 bis 20 Uhr) der Steeler Weihnachtsmarkt statt. Inklusive Schlagerbühne, Eisenbahndorf und einer neuen Comedy-Bühne. Besonderes Highlight: Der Nikolaus landet hier per Helikopter auf dem Weihnachtsmarkt.

An den ersten beiden Adventswochenenden (1.-3. und 8-10. Dezember) lädt zudem der Nikolausmarkt am Schloss Hugenpoet in Essen-Kettwig zum Adventsbummeln ein.

Gelsenkirchen Innenstadt: 24. November bis 23. Dezember

Öffnungszeiten: Noch keine Informationen

Wie jedes Jahr findet der Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt auf den Heinrich-König-Platz und dem Neumarkt statt. Hier kann man es sich an rund 20 Gastro-Ständen gut gehen lassen. Dazu kommen zehn Buden für weihnachtliches Kunsthandwerk.

Gelsenkirchen-Buer: 16. November bis 23. Dezember

Öffnungszeiten: Noch keine Informationen

Etwas zurückgefahren sieht es dagegen beim jährlichen Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen-Buer aus, berichtet die „WAZ“. Wie gewohnt findet das Event auf der oberen Hochstraße statt, dort werden auf der Strecke bis zur C&A-Filiale allerdings weniger Buden stehen als im Jahr zuvor. An Bratwurst, Crêpes und Glühwein wird es aber dennoch nicht mangeln.

Mülheim: 1. Dezember bis 17. Dezember

Öffnungszeiten: Di-Fr 16 bis 20 Uhr, Sa-So 14 bis 20 Uhr, Mo geschlossen

Mülheim kommt nicht mit einem großen Weihnachtsmarkt daher, sondern lädt in der Altstadt für rund zwei Wochen auf einen „Adventsmarkt“ am Kirchenhügel ein. Warme Speisen, Getränke und ein bisschen Weihnachtsdeko gibt es aber natürlich auch hier.

Oberhausen: 18. November bis 23. Dezember

Öffnungszeiten: Mo-Do 11 bis 21 Uhr, Fr 11 bis 22 Uhr, Sa 10 bis 22 Uhr, So 11 bis 21 Uhr

In Oberhausen führt nichts am großen Weihnachtsmarkt am Centro vorbei. Der Budenzauber vor den Toren des Einkaufszentrums mit seinen rund 150 Hütten ist Jahr für Jahr das Adventshighlight in der Revierstadt.

Auch zu Corona-Zeiten im Jahr 2021 war der Weihnachtsmarkt vor dem Centro Oberhausen gut besucht. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Drei Themenbereiche sorgen dafür, dass jede Zielgruppe auf ihren Geschmack kommt – der Bergweihnachtsmarkt, Santas Village und der Wichtelmarkt.

So, jetzt solltest du alle Informationen parat haben, um deinen Weihnachtsmarkt-Besuch im Ruhrgebiet perfekt planen zu können.