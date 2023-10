Centro Oberhausen baut schon Weihnachtsmarkt auf – Besucher scharren mit den Hufen

Nanu? Da sind ja schon die ersten Buden des Weihnachtsmarktes am Centro Oberhausen zu sehen!

Aber wir haben doch erst Oktober. Der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen wird doch erst in einem Monat eröffnet. Aber bereits jetzt beginnen die Aufbauarbeiten – denn die Veranstalter haben viel vor, wie die „WAZ“ berichtet.

Centro Oberhausen: Weihnachtsmarkt kurz vor Eröffnung

Am 17. November um punkt 17.30 Uhr wird der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen eröffnet. 140 Buden leuchten dann hell über den Marktplatz, laden die Besucher ein zu Waffeln, Lebkuchen und Glühwein. Und schon jetzt können die ungeduldigen Weihnachts-Fans erahnen, was sich in einigen Wochen hier abspielen wird.

Absperrungen, Tannenzweige, Deko-Weihnachtsbäume – überall weht schon ein vorweihnachtlicher Flair durch die Luft. „Wir haben mit dem Aufbau der ersten Hütte am Montag der vergangenen Woche begonnen“, so Organisator Marcus Remark gegenüber der „WAZ“. „Momentan montieren wir die großen Hütten, so wie die Flachau Alm. In der kommenden Woche werden dann die kleineren Elemente an ihren Platz gebracht.“

Kein Feuerwerk zum Auftakt

Besonders Highlight wird aber einmal mehr die Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Centro Oberhausen. Denn schon Anfang des Jahres hatte das Einkaufszentrum angekündigt, dass es diesmal KEIN klassisches Feuerwerk zum Auftakt geben würde. Dafür greift man – wie im letzten Jahr – auf eine Drohnenshow zurück. Das kam beim Publikum zuletzt erstaunlich gut an.

