Jan Böhmermann schimpft über NRW-Weihnachtsmarkt: „Alles viel zu teuer“

Wenige Tage vor dem 1. Advent ist die Weihnachtsmarkt-Saison 2024 bereits in vollem Gange. Auch in NRW stimmen sich viele Menschen bei einer heißen Tasse Glühwein und dem Duft von gebratenen Mandeln auf die Vorweihnachtszeit ein.

Doch wie gefühlt jeder Wirtschaftszweig in Deutschland sind auch die Weihnachtsmärkte nicht vor Preissteigerungen gefeit. Durch die kletternden Energiepreise steigen auch die Standkosten für die Schausteller – und das treibt auch die Preise für die Kunden nach oben. Das musste auch ZDF-Moderator Jan Böhmermann auf dem Kölner Weihnachtsmarkt erleben.

Jan Böhmermann fassungslos über Weihnachtsmarkt-Preise

Der Moderator des „ZDF Magazin Royale“ berichtet in der aktuellsten Folge (vom 23. November) des Podcasts „Fest und Flauschig“ von seinem Besuch auf dem Kölner Weihnachtsmarkt. Dabei redet er gar nicht lange um den heißen Brei herum. „Ich bin dieses Jahr sehr enttäuscht vom Weihnachtsmarkt-Essen, weil das doch preislich stark angestiegen ist“, meint er zu seinem Podcast-Partner Olli Schulz.

„Ich war auf dem Kölner Weihnachtsmarkt diese Woche, auf dem Neumarkt, dem Markt der Engel“, erzählt Böhmermann – und zeigt sich fassungslos darüber, dass dort für ein Flammlachs-Brötchen ganze 10 Euro verlangt werden. „So ein billiges Aufbackbrötchen mit ein bisschen Eisbergsalat, ein bisschen Crème fraîche und so einer kleinen Schaufel Lachs – 10 Euro. Als Tellergericht 15 Euro!“, berichtet Böhmermann – was auch Olli Schulz ein empörtes „Boah“ entlockt.

„Richtig obszön teuer“

„Es ist richtig obszön teuer“, wütet Böhmermann – und erzählt weiter: „Die Schoko-Weintrauben, die ich dann immer zum Nachtisch esse, kosten auch inzwischen fünf Euro. Es ist der absolute Wahnsinn.“

7,50 Euro für das Raclette-Baguette auf dem Weihnachtsmarkt am Kölner Dom? „Das ist alles viel zu teuer“, findet der ZDF-Moderator – und kündigt an: „Dieses Jahr, glaube ich, werde ich weniger zum Weihnachtsmarkt gehen. Hat mich genervt, dass das alles so teuer geworden ist.“

Zugegeben: Böhmermann ist bekannt für seinen ironischen Humor, nicht jeder Aufreger in seinem Podcast und seiner TV-Sendung ist haargenau so gemeint, wie der Moderator es von sich gibt. Doch den Weihnachtsmarkt-Frust kauft man dem Moderator durchaus ab – auch wenn er es natürlich nicht lassen kann, noch scherzhaft zu fragen, ob man die Ausgaben auf dem Weihnachtsmarkt nicht als Produktionskosten deklarieren könne, um Flammlachs-Brötchen & Co. künftig gratis zu bekommen.