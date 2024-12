Weihnachtsmarkt Düsseldorf: Polizist will gemütlich feiern – plötzlich ist es mit der Ruhe schlagartig vorbei

Ein paar besinnliche Stunden auf dem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf genießen – das war der Plan eines Polizisten, der extra aus Osnabrück in die NRW-Hauptstadt gereist war. Die Freizeit außerhalb des Dienstes mit ein paar Freunden am Glühweinstand genießen? Klingt doch super.

Aber wer tagtäglich mit den größeren und kleineren Verbrechen des Alltags konfrontiert wird, der hat nun mal ein geschultes Auge für potenziell verdächtige Situationen. Und so machte auch der Beamter auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt eine Beobachtung, die ihn dazu zwang, umgehend einzugreifen.

Weihnachtsmarkt in Düsseldorf: Polizist will Freizeit genießen

Der Polizist aus Osnabrück schlenderte am Mittwoch (18. Dezember) über den Marktplatz, als ihm zwei Frauen auffielen, eine jüngere und eine ältere. Sie nährten sich der Menschenmenge – und dann wurde es verdächtig.

Plötzlich hielt eine der Frauen ihren Schal hoch, um die Sicht auf ihre Begleiterin und deren Taten zu verdecken. Gleichzeitig griff die andere Frau hinter dem Schal in die Handtasche eines ahnungslosen Weihnachtsmarktbesuchers. Ein dreister Taschendiebstahl – auf frischer Tat ertappt!

Polizist muss sofort eingreifen

Der Osnabrücker Beamte sah natürlich nicht nur tatenlos zu. Schluss mit der Freizeit – sofort ging der Polizist dazwischen und verhinderte, dass die beiden Diebinnen mit ihrer Beute fliehen konnten. Er hielt die beiden Frauen fest – und übergab sie seinen Düsseldorfer Polizei-Kollegen, die auf dem Markplatz einen nahe gelegenen Präsenzpunkt eingerichtet hatten.

Bei den Diebinnen handelte es sich um eine 18-jährige Jugendliche aus Bosnien und Herzegowina, ihre Begleiterin war eine 40-jährige Frau aus Kroatien. Beide wurden vorläufig festgenommen. „Die Ermittlungen dauern an“, hieß es in der Pressemitteilung.

Spätestens nach diesem Eingreifen hatte sich der Osnabrücker Polizist seinen Glühwein redlich verdient.