Weihnachtsmarkt in NRW: Diese Märkte haben auch NACH Weihnachten noch geöffnet

Weihnachten ist für dieses Jahr gelaufen. Doch einige Menschen können von dem festlichen Feeling einfach nicht genug bekommen – und auch zwischen den Jahren müssen sie darauf nicht verzichten: Einige Weihnachtsmärkte in NRW sind auch weiterhin geöffnet.

Auf den Geschmack von gebrannten Mandeln, Glühwein und Co. können Weihnachtsmarkt-Fans auch noch nach den Festtagen kommen. Gleich zwei Weihnachtsmärkte haben sogar noch bis in den Januar hinein geöffnet!

Weihnachtsmarkt in NRW: Im Ruhrgebiet gibt es die vierfache Auswahl

Mit den weißen Weihnachten wurde es in diesem Jahr zwar nichts, aber nach der Corona-Pandemie war ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt ganz ohne Hygiene- und 3G-Regel endlich wieder möglich. Und viele nutzten das aus – und können es auch weiterhin.

Weihnachtsmarkt-Fans aus dem Ruhrgebiet haben laut „Reisereporter“ sogar gleich die vierfache Auswahl: Sowohl der Duisburger Weihnachtsmarkt (Königstraße), als auch der Dortmunder Weihnachtsmarkt (Hansastraße) sowie der Cranger Weihnachtszauber in Herne (Cranger Kirmes) haben noch bis zum 30. Dezember geöffnet. Am Nordostrand des Ruhrgebiets ist der Weihnachtsmarkt in Hamm (Marktplatz) ebenfalls bis zum 30. Dezember geöffnet.

Weihnachtsmarkt in NRW: Köln und Lüdenscheid am längsten geöffnet

Und auch Weihnachtsmarkt-Liebhaber in Bielefeld (Alter Markt) kommen nicht zu kurz: Auch hier bleiben die Stände noch bis zum vorletzten Tag des Jahres geöffnet. Der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt (Hofgarten) und der Weihnachtsmarkt in Bad Salzuflen (Schliepsteiner Tor) können ebenfalls noch bis zum 30. Dezember besucht werden.

Du hast auch im neuen Jahr immer noch nicht genug vom Weihnachtsmarkt in NRW? Dann bleiben dir in NRW zwei Alternativen: Zum einen Heinzels Wintermärchen in Köln (Heumarkt) und zum anderen der Lüdenscheider Weihnachtsmarkt (Sternplatz). Beide Märkte haben laut „Reisereporter“ noch bis zum 6. Januar geöffnet.