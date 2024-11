Weihnachtsmarkt Düsseldorf: Kurz vor dem Start geht die Nachricht um – Besucher schauen ganz genau hin

Endlich wieder eine Tasse Glühwein schlürfen und sich gebrannte Mandeln munden lassen: Das ist bald auch wieder in Düsseldorf möglich. Am Donnerstag (21. November) startet dort der Weihnachtsmarkt. Kurz vor dem Start macht jetzt eine Nachricht die Runde, die viele Besucher freuen wird.

Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt Düsseldorf ist schön, keine Frage – wäre da nicht das lästige Parkplatzsuchen oder der nervige Stau in den Hauptzeiten. Der Flughafen Düsseldorf will jetzt Abhilfe verschaffen. Weihnachtsmarkt-Besucher schauen ganz genau hin.

Zum Weihnachtsmarkt Düsseldorf vom Flughafen aus

„Mit dem bewährten Park & Ride-KombiTicket von der Rheinbahn und dem Flughafen Düsseldorf geht es entspannt, schnell und günstig in die Düsseldorfer Innenstadt zum Weihnachtsmarkt“, verspricht der Airport in einer Pressemitteilung.

Zudem beinhaltet das Ticket eine Ermäßigung von 20 Prozent auf ausgewählte Stadtführungen von Visit Düsseldorf. Der Ausflug in die Innenstadt startet am Airport-Parkplatz P13, nur vier Gehminuten von der U-Bahn-Haltestelle „Lohausen“ entfernt. Von dort aus sind es in enger Taktung 14 Minuten Fahrzeit mit der Linie U79 bis zur zentralen Haltestelle „Heinrich-Heine-Allee“.

Weihnachtsmarkt Düsseldorf: Angebot gilt für maximal acht Stunden

Das unter dus.com/parkandride buchbare Park & Ride-KombiTicket bietet für eine Gruppe von bis zu fünf Personen mit Preisen zwischen neun und 17 Euro – je nach Personenzahl – eine Park- und Transportmöglichkeit zu den Düsseldorfer Weihnachtsmärkten.

Das Angebot gilt zum Parken für maximal acht Stunden in der Zeit zwischen 9 und 1 Uhr. Die Buchungsbestätigung gilt als Fahrschein am Tag der Parkplatzeinfahrt. Sie berechtigt zur freien Hin- und Rückfahrt mit der Rheinbahn in die Innenstadt (VRR-Verkehrsmittel, DB 2. Klasse im Düsseldorfer Stadtgebiet).

Ermäßigungen auf Führungen

Außerdem interessant: Wer bis zum 11. April 2025 eines der Park & Ride-KombiTickets bucht, erhält 20 Prozent Ermäßigung auf folgende Stadtführungen: „Klima(wandeln) in Düsseldorf“, „Düsseldorfs kulinarische Seele“, „Düsseldorf Kompakt – Altstadt-Geschichten in 60 Minuten“, „Architektur-Ikonen in Düsseldorf“ und „Weihnachtliche Führung“. Die Gutscheincodes sind bis zum 31. Oktober 2025 einlösbar.