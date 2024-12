Weihnachtsmärkte in NRW müssen kurzfristig schließen – der Grund ist ernst

Es ist Freitag, Nikolaus-Tag – eigentlich eine optimale Gelegenheit für einen Bummel über einen der zahlreichen Weihnachtsmärkte in NRW. Doch mancherorts wird daraus nichts. Einige Märkte mussten kurzfristig schließen, bei anderen könnte es im Tagesverlauf ebenfalls zu Einschränkungen kommen.

Besonders betroffen sind die Kölner Weihnachtsmärkte. Sie hätten an diesem Freitag (6. Dezember) regulär um 11 Uhr öffnen sollen, blieben aber geschlossen. Hintergrund ist eine Unwetter-Warnung. Schwere Stürme ziehen über das Land. Für die Menschen, die gerne einen der Weihnachtsmärkte in NRW besucht hätten, könnte erhebliche Gefahr bestehen. Denn ob es große geschmückte Tannenbäume sind oder andere Deko-Elemente – überall gibt es Dinge und Installationen, die einer kräftigen Sturmböe womöglich nicht standhalten.

Weihnachtsmärkte in NRW: Gefahr durch kräftige Sturm-Böen

Was Köln betrifft: Dort bleiben die Weihnachtsmärkte am Freitag erst einmal zu. Das hat das Kölner Ordnungsamt verfügt. Die Warnung vor Wind mit einer Stärke von 7 bis 9 (bis 88 km/h) gilt mindestens bis zum Nachmittag. Ob sie danach öffnen, ist unklar. Die Lage solle laut Ordnungsamt stündlich neu bewertet werden.

Andere Weihnachtsmärkte in ganz NRW bleiben – zumindest vorerst – geöffnet. Es kann dennoch zu Einschränkungen kommen. In Dortmund öffnen die Stände regulär. In Bochum muss kurzfristig geklärt werden, ob der fliegende Weihnachtsmann auch am Nikolaustag in Aktion treten kann oder vorsichtshalber am Boden bleibt.

