Wetter in NRW: Experte warnt vor Weihnachtsmarkt-Gefahr – „Aufgepasst!“

Das Wetter in NRW ist dieser Tage nichts für Feinschmecker. Seit Donnerstag (5. Dezember) regnet es in vielen Teilen des Landes prinzipiell durch.

Am Tag darauf gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar eine amtliche Unwetterwarnung heraus. Wetter-Experte Dominik Jung warnt vor den Gefahren, insbesondere auf den Weihnachtsmärkten in NRW.

Wetter in NRW: Experte warnt vor Weihnachtsmarkt-Gefahr

Mit „ungemütlich“ ist das Wetter in NRW am Freitag (6. Dezember) relativ wohlwollend beschrieben. Denn der Wind bläst uns kräftig um die Ohren. In höheren Lagen drohen nach DWD-Angaben schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 90 km/h. Doch auch in tiefen Lagen ist mit Sturmböen zu rechnen.

++ Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen: Junger Mann bestellt „Lumumba“ – plötzlich wird es hitzig ++

Die DWD-Meteorologen haben daher eine Unwetterwarnung der Stufe zwei von vier herausgegeben. Bei Dominik Jung schrillen deshalb angesichts der Jahreszeit die Alarmglocken: „Aufgepasst, dass da nichts passiert auf den Weihnachtsmärkten! Die großen Tannenbäume, sie bieten große Angriffsflächen für den Wind“, warnt der Diplom-Meteorologe bei „wetter.net„.

++ Zeche Zollverein Essen lockt mit Mega-Highlight – Besucher flippen aus ++

Die Veranstalter sollten also gewarnt sein. Das miese Schmuddelwetter dürfte aber ohnehin viele potenzielle Besucher am Freitag abschrecken. Dafür dürfte der Ansturm am Wochenende angesichts der Wetter-Entwicklung groß werden.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 7 bis 11 Grad, nachts 4 bis 1 Grad

Sonntag: 3 bis 6 Grad, nachts 4 bis 1 Grad

Montag: 2 bis 6 Grad, nachts +1 bis -2 Grad

Wieder Schnee im Anmarsch

Denn nach einem sehr milden Freitag und Samstag gehen die Temperaturen ab Sonntag wieder Richtung Keller. In höheren Lagen sind dann auch ein paar Schneefälle drin. Sonst bleibt es aber überwiegend trocken. Schön kalt und dazu kaum Regen: Was will man mehr auf einem Weihnachtsmarkt?

Mehr Themen:

Übrigens: Schon am Donnerstagabend machte das Wetter dem Cranger Weihnachtszauber einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Hier sollte eigentlich eines der großen Highlights des Jahres stattfinden. Doch das musste kurzfristig abgesagt werde. Mehr dazu hier >>>