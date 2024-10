Verkaufsoffener Sonntag in NRW: Am 3. November lockt nicht nur das Centro Oberhausen

Verkaufsoffene Sonntage erfreuen sich bei vielen Kunden in NRW großer Beliebtheit. Abseits des stressigen Alltags können sie endlich einmal in Ruhe shoppen und müssen nicht direkt zum nächsten Termin huschen.

Eigentlich müssen die meisten Läden an Sonn- und Feiertagen geschlossen bleiben. Doch das Ladenöffnungsgesetz NRW sieht Ausnahmen für verkaufsoffene Sonn- und Feiertage vor. Dazu muss ein begründetes öffentliches Interesse vorliegen. Das kann ein Fest, Markt oder eine Messe sein, die an einem Sonn- oder Feiertag stattfindet. Aber auch die Belebung von Innenstädten oder Ortsteilzentren an sich fällt darunter.

Am Ende dürfen Verkaufsstellen in NRW an bis zu acht nicht unmittelbar aufeinanderfolgenden Terminen, ab 13 Uhr für bis zu fünf Stunden geöffnet sein. Doch wann ist der nächste verkaufsoffene Sonntag in deiner Umgebung in NRW? Wir halten dich hier auf dem Laufenden.

Verkaufsoffener Sonntag am 3. November in NRW

3. November: Centro Oberhauen

Erst kürzlich ging es im Westfield Centro Oberhausen hoch her. Am 6. Oktober feierte das Einkaufszentrum sein Familienfest „Neue Mitte“. Dazu hatten auch die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Am 3. November folgt der nächste verkaufsoffene Sonntag im Centro. Dieses Mal fällt der Termin auf den Zeitraum der Freizeit- und Reisemesse Ruhr, das an dem Wochenende im Einkaufszentrum stattfindet. Mit dabei sind unter anderem der Märkische Kreis, Alma Park, grenzenlos fairreisen, Schauinsland Reisen. Dazu können Shopping-Freunde die Gelegenheit nutzen, um sich erste Weihnachtsgeschenke zu sichern.

3. November: Duisburg

Auch in Duisburg kommen Shopping-Freunde am 3. November auf ihre Kosten. Zum Kürbisfest in der Innenstadt sowie rund um den Mittelaltermarkt im Stadtteil Neunmühl werden die Geschäfte zwischen 13 Uhr und 18 Uhr öffnen.

3. November: Gelsenkirchen

Gelsenkirchen schließt sich am 3. November ebenfalls dem Shopping-Spaß an. Anlässlich der Eröffnung des Winterlichts (1000 Lichter in der City) wird es in der Innenstadt einen verkaufsoffenen Sonntag geben.