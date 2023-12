Unwetter wütet in NRW ++ Weihnachtsmärkte und Parks dicht ++ Bäume legen Bahnverkehr zwischen Pottstädten lahm

Kurz vor Weihnachten nimmt das Wetter in NRW nochmal heftig Fahrt auf. Am Donnerstag (21. Dezember) hält ein Unwetter das Land fest im Griff. Experten warnen vor heftigen Sturmböen, Dauerregen sogar Tornados könnten über NRW hinwegfegen (hier mehr Infos dazu).

In NRW ziehen die ersten Veranstalter und Betreiber drastische Konsequenzen. Erste Weihnachtsmärkte und ein Park ziehen zum Schutz der Besucher bereits die Reißleine. Alle aktuellen Infos zum Unwetter in NRW erfährst du in unserem aktuellen Newsblog.

Bahnverkehr im Pott teilweise lahmgelegt

Donnerstag (21. Dezember):

17.16 Uhr: Der Bochumer Weihnachtsmarkt zieht am Donnerstagabend doch komplett die Reißleine. Noch am Vormittag hatten die Veranstalter zunächst nur eine drastische Entscheidung für den fliegenden Weihnachtsmarkt gezogen, der nicht über die City fahren sollte. „Aufgrund der sich aktuell weiter verschlechternden Wetterlage und der für diesen Abend angekündigten Sturmböen schließt der Bochumer Weihnachtsmarkt zum Schutz der Händlerinnen und Händler sowie Besucherinnen und Besucher am Donnerstagabend“, heißt es mit Stand von 17.07 Uhr in einer aktuellen Mitteilung des Stadtmarketings. Noch sei unklar, ob die Veranstalter in den kommenden beiden Tagen Entwarnung geben können und der Weihnachtsmarkt und seine Attraktionen wieder wie gewohnt öffnen beziehungsweise stattfinden können.

16.16 Uhr: Auch auf der Strecke zwischen Hagen und Witten Hauptbahnhof sorgt derzeit ein Zug auf den Gleisen für Verspätungen und Ausfälle. Davon seien laut Zuginfo.nrw der RE4, der RE16, die RB40 und die S5 im Ruhrgebiet betroffen. Pendler in dem betroffenen Bereich sollten derzeit vor Fahrtantritt unbedingt ihre Verbindungen überprüfen, sonst droht eine böse Überraschung. Noch ist unklar, wie lange es auf der Strecke zu Einschränkungen kommt.

15.45 Uhr: Nach Informationen von DER WESTEN soll zwischen Essen Hauptbahnhof und Essen-Kray-Nord ein Baum infolge des Unwetters in die Oberleitung gestürzt sein. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Nachfrage mitteilt, sind die Auswirkungen des Schadens derzeit bis nach Gelsenkirchen zu spüren. Denn die Bahnen S2 und RE2 würden am Gelsenkirchener Hauptbahnhof normalerweise wenden.

Die Folge sind derzeit Ausfälle auf den betroffenen Linien. Auch der RE42 sei von dem Oberleitungsschaden betroffen. Er müsse derzeit zwischen Duisburg Hauptbahnhof und Gelsenkirchen Hauptbahnhof umgeleitet werden und halten außerplanmäßig in Oberhausen und Essen-Altenessen. Pendler an den Hauptbahnhöfen in Mülheim und Essen schauen derzeit in die Röhre, denn die Halte entfallen hier derzeit für den RE42. Wie lange es dauern wird, die Strecke wieder vom Baum zu befreien, dazu kann die DB-Sprecherin derzeit noch keine zuverlässigen Angaben machen. Alternativ können Pendler, die mit dem RE42 fahren wollten, die S1 sowie die lokalen Straßenbahnlinien nutzen.

Nächste Weihnachtsmärkte mit Hiobsbotschaft

14.02 Uhr: Über Oberhausen fegt das Sturmtief am Donnerstag mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 und 80 Kilometern pro Stunde hinweg. Zumindest einen Veranstalter bewegt das auf dem City-Weihnachtsmarkt am Altmarkt zum Handeln. „Für heute sagen wir alles ab“, sagt Maximilian Janetzki auf Nachfrage der „WAZ“, „morgen gucken wir situativ, wie es weitergeht.“ Auch hier stehe die Sicherheit der Gäste an erster Stelle. Die Hoffnungen sind groß, dass zumindest am Freitagabend der weihnachtliche Betrieb wieder regulär laufen kann, denn dann würde eigentlich der Höhepunkt des City-Weihnachtsmarkts anstehen. Mehr dazu liest du bei der „WAZ“.

13.57 Uhr: Der nächste Weihnachtsmarkt im Ruhrgebiet schließt. Dieses Mal kommt die Meldung aus Recklinghausen. „Sollten weitere Maßnahmen in Bezug auf das Sturmtief getroffen werden müssen, die das städtische Angebot möglicherweise einschränken, wird dies ebenfalls kurzfristig gemeldet“, heißt es in einer Pressemitteilung.

13.43 Uhr: Mittlerweile hat auch der Phantastische Lichter-Weihnachtsmarkt die Reißleine gezogen. Aufgrund des Sturms werde der Weihnachtsmarkt am Donnerstag nicht öffnen, teilten die Veranstalter mit. Am Freitag soll es dann zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder losgehen.

13.21 Uhr: Wann genau das Unwetter in NRW am Donnerstag seinen Höhepunkt erreicht, kann laut Deutschem Wetterdienst noch nicht genau prognostiziert werden. Gerade im Bergland und im Hochsauerland müssen sich Anwohner vor dem Sturmtief „Zoltan“ in Acht nehmen. Hier drohen teils orkanartige Böen um 110 Kilometer pro Stunde. Diese gehen mit schauerartigen Regenfällen einher. Diese brisante Wetterlage könnte uns laut Experten sogar noch bis Heiligabend erhalten bleiben.

11.44 Uhr: Die Veranstalter des Weihnachtsmarkts Bochum reagieren ebenfalls auf die Unwetter-Warnung. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 Kilometer pro Stunde. Zwar können wetterfeste Besucher am Donnerstag trotz Sturmböen und Dauerregen auf den Bochumer Weihnachtsmarkt wagen. Doch leider muss die Hauptattraktion – der fliegende Weihnachtsmann – ausfallen, wie das Bochumer Stadtmarketing auf Nachfrage der „WAZ“ mitteilt. Schon am Mittwoch (20. Dezember) konnte der Weihnachtsmann seine Reise über die Bochumer Innenstadt aufgrund der Wetterlage nicht antreten.

11.12 Uhr: Dauerregen und schwere Sturmböen halten auch die NRW-Landeshauptstadt am Donnerstag fest im Griff. Die Stadt begann am Morgen damit, eine mobile Schutzmauer zwischen Rhein und Altem Hafen aufzubauen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Der Pegelstand liegt am Rhein aktuell bei 5,64 Metern. Ab einem Pegelstand von 7,1 Metern müssen die ersten Einschränkungen für die Rheinschifffahrt vorgenommen werden. Ab einem Pegelstand von 8,8 Metern musst diese komplett eingestellt werden. Die Stadt Düsseldorf rechnet allerdings mit dem Schlimmsten.

„Wir erwarten in der Prognose für den 27. und 28. Dezember eine Hochwasserwelle, die ungefähr bei acht Metern bis 8,50 Metern liegt“, sagte Frank Heuner, technischer Leiter des Stadtentwässerungsbetriebs. Das sei das Signal, aktiv werden zu müssen, um die Düsseldorfer Altstadt vor dem Hochwasser zu schützen. Wie die Stadt mitteilt, wurden bereits erste Maßnahmen ergriffen.

Als Erstes wurden bereits die Auslassschieber der Düssel im Bereich der Altstadt geschlossen, um zu verhindern, dass über die Düssel das Rheinwasser in die Stadt fließt. Der Wasserspiegel des Spee’schen Grabens wurde vorher um etwa 60 Zentimeter gesenkt. Dies ist erforderlich, um das Wasser der Düssel, das nun nicht mehr in den Rhein fließen kann, aufzufangen.

Weihnachtsmarkt Essen und Duisburg & Westfalenpark bleiben dicht

10.51 Uhr: Auch die Stadt Duisburg hat sich am Donnerstag gegen eine Eröffnung des Weihnachtsmarkts entschieden. „Wegen einer amtlichen Warnung vor Sturm mit starken Böen bleibt der Duisburger Weihnachtsmarkt am heutigen 21. Dezember geschlossen. Die Sicherheit von Besucherinnen und Besuchern hat ebenso Vorrang wie die Sicherheit der Menschen, die auf dem Weihnachtsmarkt arbeiten“, teilt der Veranstalter Duisburg Tourismus auf Facebook mit.

Der Weihnachtsmarkt Duisburg bleibt am Donnerstag (21. Dezember) geschlossen.

10.30 Uhr: Wie zunächst die „Ruhrnachrichten“ berichteten, wird auch der Dortmunder Westfalenpark am Donnerstag seine Türen geschlossen halten. Dies geschehe „aufgrund der stürmischen Wetterlage und der damit verbundenen möglichen Risiken“. Dies bedeute auch bittere Konsequenzen für die Veranstaltung „Winterleuchten“, die noch bis zum 7. Januar 2024 läuft. Wenn sich das Wetter bessert, werde der Westfalenpark am Freitag wieder öffnen, heißt es von der Stadtverwaltung.

Weitere News:

10.24 Uhr: Der Weihnachtsmarkt Essen gab am Donnerstagvormittag die Hiobsbotschaft bekannt: Aufgrund der extremen Wettervorhersage bleibt der Weihnachtsmarkt am Donnerstag komplett geschlossen. „Eure Sicherheit liegt uns am Herzen, und wir möchten kein Risiko eingehen. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und hoffen auf euer Verständnis. Passt gut auf euch auf und bleibt sicher!“, teilte die Stadt auf Facebook mit. Mehr dazu liest du hier. (mit dpa)