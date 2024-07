Unwetter in NRW mit heftigen Folgen – Blitze legen Bahnverkehr ausgerechnet in Dortmund lahm

Die Gewitterfront, die am Samstagabend (29. Juni) über Deutschland fegte, haben sicherlich die meisten mitbekommen. Über Dortmund zog ein echtes Schwergewitter auf, in dessen Folge das deutsche EM-Achtelfinale gegen Dänemark unterbrochen werden musste. Zudem mussten zahlreiche Fanmeilen evakuiert werden, unter anderem in Gelsenkirchen und Dortmund (mehr dazu hier), in Frankfurt wurde die Veranstaltung im Vorfeld gleich ganz abgesagt.

Doch damit nicht genug. Das Unwetter in NRW machte nicht nur den Fußballfans zu schaffen, sondern auch den Bahnreisenden. In Dortmund schlugen mehrere Blitze ein – einer davon in einen Bahnsteig.

Unwetter in NRW: Blitzeinschlag im Hauptbahnhof Dortmund

Das Unwetter in NRW hatte vor allem in Dortmund heftige Folgen. Betroffen waren nicht nur Fanmeilen und Fußballfans, sondern auch der Hauptbahnhof. Nach Angaben der Bundespolizei schlugen am Samstagabend mehrere Blitze im Dortmunder Hauptbahnhof sowie auf der Bahnstrecke zwischen Dortmund und Hamm ein. „Es kam zu einem Blitzeinschlag an einem Bahnsteig im Hauptbahnhof Dortmund sowie auf einer Bahnstrecke“, schrieb die Polizei auf X. Die Bahnstrecke wurde kurzzeitig gesperrt, nach einer Überprüfung aber wieder freigegeben.

Menschen seien nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei, größere Schäden am Hauptbahnhof seien auch nicht entstanden. Ein Video eines Fans zeigt einen der Blitzeinschläge.

Streckensperrung zwischen zwischen Hannover und NRW

Nicht nur der Dortmunder Hauptbahnhof ist von den Unwettern in NRW betroffen. Auch auf der wichtigen Strecke zwischen Hannover und NRW müssen Reisende mehr Zeit einplanen. Auch hier hat ein Blitz eingeschlagen, die Züge werden über Bremen umgeleitet. Wann die Sperrung aufgehoben wird, ist noch unklar. Im Fernverkehr kann es zu Verspätungen von bis zu 90 Minuten kommen. Dem Bahnsprecher zufolge gab es bundesweit keine weiteren Störungen wegen der schweren Gewitter

Public Viewing evakuiert

Bereits im Vorfeld des Achtelfinalspiels zwischen Deutschland und Dänemark wurde das große Unwetter in NRW vorhergesagt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff bewahrheiteten sich die Prognosen. Die zahlreichen Fans, rund zehntausend Menschen waren im Westfalenpark, mussten das Gelände wegen drohender schwerer Gewitter verlassen. Tausende Fans suchten Schutz unter umliegenden Dächern, Menschen wurden aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Kurz vor 22 Uhr hörte der starke Regen auf.