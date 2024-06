Dortmund: Großalarm bei Deutschland – Dänemark! Public Viewing evakuiert

Es sollte ein großes Fanfest bei dieser Europameisterschaft werden! Schließlich stehen die Achtelfinalspiele und es geht in die heiße Phase der Europameisterschaft. Doch in Dortmund herrschte Unwetteralarm.

Während die Partie zwischen Deutschland und Dänemark lange unterbrochen werden musste, gab es auch Aufregung auf den Fanzonen. Das Public Viewing in Dortmund wurde aufgelöst, die Zuschauer wurden nach Hause geschickt.

Dortmund: Großalarm bei Deutschland – Dänemark

Wetterchaos in Dortmund! Es hatte sich angebahnt und die Prognose ist dann kurz vor dem Halbzeitpfiff des Achtelfinalspiels zwischen Deutschland und Dänemark eingetroffen. Um kurz vor 21 Uhr gab es schon erste Gewitter. Von Südwesten kam viel Regen in die Revierstadt und auf die Public-Viewing-Spots.

Der Deutsche Wetterdienst warnte schon. Dann um kurz nach 21.30 Uhr gab es Donnerschläge in der Nähe des Stadions und in der Innenstadt. Während beim Spiel zwischen den Deutschen und Dänen der Schiedsrichter die Partie unterbrochen hatte und die Mannschaften in die Kabine schickte, evakuierte die Stadt Dortmund den Westfalenpark.

Die zahlreichen Fans, rund Zehntausende Menschen waren vor Ort, mussten das Gelände wegen drohender, starker Gewitter verlassen. Es schüttete wie aus Eimern. Viele Fans machten sich schon auf den Weg nach Hause, um sich das Spiel dann auf der Couch anzuschauen.

Public Viewing evakuiert

Auf dem Friedensplatz in Dortmund suchten die rund 6.500 Fans Schutz unter den Dächern. Viele Fans hatten genug und sind ebenfalls vom Gelände geflüchtet. Auch dort wurden die Zuschauer aufgefordert, das Gelände umgehend zu verlassen. Die Polizei Dortmund teilte über X (ehemals Twitter) mit: „Aufgrund der aktuellen Wetterlage werden die Public Viewings in den Fan Zones am Friedensplatz und im Westfalenpark aufgelöst. Verlassen Sie diese Orte. Die Ordner vor Ort geben Ihnen Verhaltenshinweise, bitte leisten Sie diesen Folge.“

Um kurz vor 22 Uhr hörte der Regen auf. Die beiden Mannschaften kehrten wieder zurück und es wurde anschließend weitergespielt.