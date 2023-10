Tierpark in NRW mit großer Warnung an Besucher – DAS kann Tieren jetzt zum Verhängnis werden

Der Herbst ist angebrochen und die Blätter verfärben sich in ein schönes Goldgelb. In den Wäldern und Parks werden fleißig allerhand Hülsenfrüchte gesammelt. Darunter auch die Kastanie.

Doch genau die ist mit Vorsicht zu genießen – zumindest für unsere tierischen Freunde. Diese bevorzugen nämlich ausgerechnet die Kastanie gerne mal als Lieblingssnack, wie ein Tierpark in NRW jetzt erklärt.

Tierpark in NRW warnt: DAS sollten Besucher nicht machen

Gerade im Herbst sind Spaziergänge oder Besuche im Tierpark besonders beliebt. Doch dabei sollte etwas beachtet werden, wie der Tierpark in Hamm jetzt bei Facebook informiert.

So können gern gesammelte Kastanien für die Tiere im Park schwere Folgen haben. Der Tierpark stellt auf Facebook klar: „Fast all unsere tierischen Bewohner vertragen keine Kastanien und können nach dem Verzehr schwere Bauchkrämpfe bekommen. Wir bitten euch daher, Kastanien nicht an unsere Tiere zu verfüttern. Vielen Dank für euer Verständnis!“

Nicht ohne Grund gibt es in Tierparks oder Zoos den Hinweis: „Bitte Tiere nicht füttern“. Leider kommt es dennoch immer wieder dazu, dass Besucher die Tiere mit eigenem Essen füttern.

Auch in der Kommentarspalte unter dem Facebook-Post des Tierparks in Duisburg tauschen sich User über das Thema aus: „Ich finde es allgemein nicht gut, Tiere mit irgendwas zu füttern, wo man nicht weiß, ob sie das vertragen oder nicht. So lieb es auch gemeint ist, aber lieber nichts geben, als das Falsche“.

Tierpark in NRW: Welche Hülsenfrüchte sind geeignet?

Doch sind nun wirklich alle Hülsenfrüchte schlecht für die Tiere? Vor einiger Zeit soll es schließlich sogar eine Sammelbox extra für Kastanien zum Verfüttern gegeben haben, wie eine Facebook-Userin berichtet: „Früher gab’s doch am Eingang extra eine Sammelbox für Kastanien. Wusste man das da noch nicht?“

In jedem Fall bittet das Tierheim darum, vor dem Verfüttern einen Tierpfleger um Rat zu fragen. „Es kommt eben immer auch darauf an, wie viel verfüttert wird. Unsere Tierpfleger können da eben am besten einschätzen, welches Tier verträgt Kastanien und wie viel ist jetzt am besten. Über so eine Box konnten wir es eben besser verteilen und hatten eben immer ein Auge drauf. Aber das waren irgendwann auch zu große Massen.“