Tierpark Bochum hat neue Bewohner – und eine Warnung: „Vorsicht!“

Fast 4.000 Tiere aus rund 340 Arten leben auf 1,9 Hektar im Tierpark Bochum. Während hin und wieder einige Tiere den Zoo aus verschiedenen Gründen verlassen, kommen ebenso neue hinzu. Auch jetzt dürfen sich die Besucher des Zoos auf neue Bewohner freuen.

Und diese finden ihr Zuhause im Aquarien- und Terrarienhaus des Bochumer Tierparks. Doch ganz ungefährlich ist der Neuzugang nicht.

Tierpark Bochum bekommt grünen Zuwachs

„Die Ringelboa in unserem Aquarien- und Terrarienhaus hat neue Mitbewohner“, heißt es in einer Mitteilung des Zoos auf Facebook. Seit kurzer Zeit bewohnen insgesamt fünf Gold-Baumsteiger gemeinsam mit ihr das Terrarium. Dabei handelt es sich um eine Froschart.

„Gold-Baumsteiger sind sehr farbenfrohe, kleine Vertreter der Familie der Baumsteigerfrösche“, erklärt der Zoo. Ihre Färbung reiche von schwarz-grün, gold-braun über blau-schwarz bis hin zu komplett gelben Exemplaren. Dabei fungiere ihre auffällige Färbung als Warntracht! Die neuen Frösche im Terrarium der Ringelboa sind grünlich-schwarz. „Vorsicht – ich bin ungenießbar“, soll ihre auffällige Körperfarbe deshalb bedeuten.

Tierpark Bochum: Frösche im Zoo ungiftig

Gegenüber Menschen sind die Gold-Baumsteiger des Zoos allerdings ungefährlich. In freier Wildbahn sieht das aber anders aus. Dort fressen die Frösche giftige tropische Insekten. Das Gift der Insekten nehmen sie auf und sondern dieses über Drüsen in ihrer Haut ab. Weil die Frösche im Zoo allerdings mit anderen Insekten gefüttert werden, können ihre Drüsen kein Gift abgeben.

„Damit sich sowohl unsere Ringelboa als die Gold-Baumsteiger in ihrem Zuhause wohl fühlen, weist unser Terrarium unterschiedliche Wärmezonen auf“, erklärt der Zoo weiter. In der Nacht sinke die Temperatur auf 22 Grad ab, tagsüber steige sie dann auf bis zu 30 Grad an. Eine Benebelungsanlage sorge zusätzlich dafür, dass stets eine Luftfeuchtigkeit von 80 bis 95 Prozent gegeben sei.

Wer die neuen Tierchen im Tierpark Bochum besuchen möchte, muss im Terrarium ganz genau hinschauen. Meistens verstecken sich die Frösche am Boden oder in den Blätterkelchen der Pflanzen.