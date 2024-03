Tierpark Bochum verkündet traurige Nachricht – Highlight muss schließen

Der Bochumer Tierpark, bekannt als Tierpark und Fossilium, ist ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie in NRW. Tausende gute Bewertungen auf Google sprechen für sich: Mit rund 350 Tierarten bietet der Zoo einen Überblick über die verschiedensten exotischen Tierarten. Ein besonderes Highlight ist das Seehundbecken, in dem die Tiere in klarem Wasser unter Wasser beobachtet werden können. Auch das Aquarienhaus mit seinem 170.000 Liter fassenden Korallenriffbecken ist ein echter Besuchermagnet.

Ein großer Spielplatz und der Tierparkkiosk „Franzl“ runden das Angebot ab. Doch gerade für den Kiosk gibt es nun schlechte Nachrichten.

Tierpark Bochum: Kiosk muss schließen

Von Eis- und Kaffeespezialitäten, über kühle Softdrinks und kleine Snacks bis hin zu warmen Speisen versorgt das Kiosk „Franzl“ die Besucher mit der nötigen Verpflegung während eines Ausflugs im Zoo. Der praktische Standort neben dem Spielplatz ist dabei von großem Vorteil. Nun verkündigte der Tierpark eine wichtige Botschaft: Das Kiosk muss schließen. Zum Glück aber nur vorübergehend.

Das beliebte Kiosk wird nämlich modernisiert. „Ein runderneuerter und auf Nachhaltigkeit bedachter Kiosk erwartet uns“, kündigt der Tierpark in Bochum an. Genauere Informationen verrieten die Betreiber bisher nicht. Besucher des Zoos müssen dennoch nicht mit einem leeren Magen nach Hause gehen.

Neuer Food Truck

„Damit ihr aber weiterhin gut bei uns im Tierpark + Fossilium Bochum versorgt seid, gibt es die gewohnten Leckereien vorübergehend aus dem Food Trailer“, verkündet der Tierpark auf der Website. Zwischen der Flamingoanlage und der Kattaanlage wird dieser zu finden sein. Außerdem gibt es am Wochenende dann noch zusätzlich Eis und Brezel vom Eisstand am Joglo.

Welche genauen Maßnahmen der Tierpark Bochum für seinen Kiosk plant, verraten die Betreiber noch nicht. Auch wann der Umbau abgeschlossen sein wird, steht noch nicht fest. Am 1. März 2024 beendet das Franzl-Team erst einmal seine Winterpause und wird wieder täglich im Park anzutreffen sein, bis der Kiosk nach der Komplettsanierung wieder eröffnet werden kann.