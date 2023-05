Tierheim im Ruhrgebiet: Mitarbeiter findet Boxen am Eingang – der Inhalt macht betroffen

Schlimme Entdeckung vor einem Tierheim im Ruhrgebiet! Ein Besitzer hat sich zu einer besonders herzlosen Aktion hinreißen lassen.

Da staunten die Mitarbeiter des Tierheims im Ruhrgebiet sicher nicht schlecht, als sie am Eingang zwei Transportboxen entdeckten. Neben einem Zettel fanden sie in diesen auch noch zwei Tiere. Nun wird nach den Besitzern der beiden Vierbeiner gesucht.

Tierheim im Ruhrgebiet: Mitarbeiter macht traurige Entdeckung

Manche Tiere haben es nicht leicht im Leben – andere haben eine schöne und behütete Zeit bei ihren Besitzern. In diesem Fall trifft leider Ersteres zu. Letztendlich landeten die beiden Vierbeiner im Tierheim. Doch der Besitzer traute sich nicht einmal, sie persönlich abzugeben, sondern stellte sie einfach vor der Tür ab.

„Heute wurden während unserer Öffnungszeit direkt vor dem Tierheim diese beiden Transportboxen samt Katzen abgestellt und zum Glück schnell gefunden“, heißt es in einem Post des Tierheims Dorsten auf Instagram. Und weiter: „Die Katze und der Kater sind sehr ängstlich und verständlicherweise ziemlich durch den Wind.“

Tierheim im Ruhrgebiet sucht nach dem Besitzer der Vierbeiner

„Wir kümmern uns jetzt um die zwei Süßen. Sie brauchen aber erstmal Zeit und Ruhe, um anzukommen und werden selbstverständlich mit allem Nötigen von uns versorgt“, heißt es in dem Instagram-Post weiter.

Nun hat das Tierheim Dorsten aber noch eine Bitte an seine Follower: „Wer hat eventuell heute Nachmittag auf dem Parkplatz vor dem Tierheim gesehen, wie die Beiden ausgesetzt wurden und sich vielleicht ein Auto-Kennzeichen merken können?“ An dem Tag seien viele Besucher im Tierheim gewesen und auch Spaziergänger könnten etwas beobachtet haben. Hinweise würden auch vertraulich behandelt. Vielleicht findet man so ja doch noch den Besitzer der beiden Vierbeiner. Wie es mit den beiden Tieren weitergeht, bleibt abzuwarten.