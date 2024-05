Katzen-Not im Ruhrgebiet – Tierheime brauchen jetzt DICH

Es ist kein Geheimnis, dass Tierheime im Ruhrgebiet überlaufen sind. Momentan melden Tierheime und Tierschutzorganisationen jedoch einen regelrechten Notstand, denn die Anzahl von hilfsbedürftigen Katzen steigt dramatisch. Tierheime sind jetzt dringend auf Hilfe angewiesen, aber nicht jeder eignet sich als Pflegestelle.

+++ Katzen-Babys in NRW gerettet – Blick in die Wohnung lässt Tierheim verzweifeln +++

Momentan befinden sich 71 Katzen in der Obhut des Tierheims Essen. Als ob diese Zahl nicht schon hoch genug ist, sind auch noch manche der Kätzinnen trächtig. Das Tierheim hat jedoch nicht mehr die Kapazitäten, um alle Tiere aufzunehmen – insbesondere die bevorstehenden Kätzchen nicht.

Tierheime suchen Pflegestellen für Katzen

Das Tierheim ist jetzt auf Hilfe angewiesen, um diesen Katzen ein gutes Leben bieten zu können und ist deshalb auf der Suche nach Pflegestellen. Die Katzenmütter und ihre Babys brauchen einen ruhigen Ort, wo man sich um sie kümmern kann und ihnen die Zuneigung gibt, die sie benötigen. Ebenfalls sollte die Pflegestelle nicht zu weit von Essen sein, denn die Behandlung und Vermittlung der Katzen findet im Tierheim Essen statt.

Auch die Tierschutzorganisation Arche 90 e.V. meldet, dass sie momentan einen Überfluss an hilflosen jungen Kätzchen haben und dringend Pflegestellen suchen. Aber: Nicht jeder kann sich um die hilfsbedürftigen Katzen kümmern.

Die Tierschutzorganisation formuliert daher klar, dass die Aufzucht von den Katzenbabys kein einfaches Unterfahren ist, sondern sehr „zeitintensiv und aufwendig“. So brauchen die jungen Kätzchen viel Zuwendung, Wärme und müssen mindestens alle zwei Stunden gefüttert werden. Nicht jeder hat die Möglichkeiten, ihnen gerecht zu werden.

Tierheime überlaufen: So kannst du helfen

Auch das Tierheim Essen merkt an, dass eine potenzielle Pflegestelle schon eine gewisse Erfahrung mit Katzen haben sollte, denn es ist nicht ganz einfach, sich um trächtige Katzen zu kümmern. Die zukünftigen Katzenmütter brauchen zusätzlich einen eigenen Raum, in den sie sich zurückziehen können.

Wer helfen will und kann, soll sich per E-Mail beim Tierheim Essen unter th-info@tierheim-essen.org melden. Die Tierschutzorganisation ist unter pflegestellenleitung@arche90.de zu erreichen. Und für diejenigen, die keine Erfahrung haben, aber unbedingt ein Kätzchen aufnehmen wollen, bietet die Organisation sogar eine Schulung über die Handaufzucht von Kätzchen an.