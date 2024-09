Tierheim im Ruhrgebiet fällt bei diesem Anblick die Kinnlade herunter: „Wir sind sprachlos“

Wenn ein Hund, eine Katze oder andere Vier- und Zweibeiner im Tierheim landen, dann haben die Besitzer in der Regel jede Hoffnung aufgegeben, ihr Haustier richtig und liebevoll zu versorgen.

Fast täglich erleben Tierschützer – auch im Ruhrgebiet – traurige Schicksale, die selbst erfahrenen Mitarbeitern in den Tierheimen Tränen in die Augen treiben. Doch ein Tierheim im Ruhrgebiet meldet sich jetzt mit einer überraschenden Nachricht zu Wort. Und die hat mal gar nichts mit einer dramatischen Rettung oder einer herzzerreißenden Tiergeschichte zu tun – im Gegenteil.

Tierheim im Ruhrgebiet ist „überwältigt“

Viele Tierheime im Ruhrgebiet sind gerade nach den Sommerferien am Limit. Um Hund, Katze und Co. dennoch weiterhin so gut es geht versorgen zu können, sind die Mitarbeiter auf Hilfe in Form von Spenden angewiesen. Dafür haben die Tierfreunde Bottrop sich dieser Tage eine besondere Aktion einfallen lassen und einen 48-stündigen Spendenstream bei der Social-Media-Plattform Twich veranstaltet – mit unfassbarem Ergebnis.

„Wir sind total überwältigt“, schrieb das Tierheim aus dem Ruhrgebiet am Montag (9. September) bei Facebook. „In einem 48-stündigen Spendenstream bei twich.tv wurden für unser Renovierungsprojekt, das wir bei Betterplace eingestellt haben, über 10.000 Euro gespendet.“ Ein Betrag, der selbst die Tierheims-Mitarbeiter sprachlos macht. Aber nicht nur sie.

Tierliebhaber sind begeistert: „Der Hammer“

Konkret hatte das Tierheim Bottrop Spenden für einen Hundeauslauf für die Hunde Fly, Muro und Co. gesammelt. 25.000 Euro werden dafür insgesamt benötigt. Seit Montag hat sich die Spendensumme aber nochmal auf über 11.600 Euro erhöht (mit Stand von Dienstag, 10. September, 11.40 Uhr). Damit sind fast 50 Prozent der benötigten Summe bereits zusammengekommen.

Auch wenn diese noch nicht ganz erreicht wurde, kann das Tierheim im Ruhrgebiet schon bald mit seinen Umbauarbeiten loslegen. Das freut nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch andere Tierfans. „Wie cool ist das denn“, „Wow. Das ist der Hammer“ oder „Einfach wow. wir freuen uns mit euch“ – bei Kommentaren wie diesen geht den Tierpflegern aus Bottrop sicher noch einmal mehr das Herz auf.

Wenn du auch noch etwas spenden willst, kannst du das weiterhin bei betterplace.org machen.