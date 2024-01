Tierheim in NRW nimmt Katze auf – ein Blick in den Mund verschlägt Tierfreunden die Sprache

Die Pfleger des Tierheims Wesel (NRW) erleben tagtäglich die traurigsten Tierschicksale. Einige Geschichten gehen dabei besonders nah. So auch der Fall von Katze Mikesch.

Wer ein Haustier sein Eigen nennt, der liebt es im besten Fall wie ein vollwertiges Familienmitglied. Doch das ist nicht immer der Fall. Und so kommt es, dass im Tierheim Wesel (NRW) zahlreiche Vierbeiner abgegeben werden.

+++Hund erlebt wahren Horror – Tierheim Essen bestürzt: „Bricht uns das Herz“+++

Katzen-Opa Mikesch ist ganz einsam

Oft gibt es aber auch einen ganz anderen und nicht minder traurigen Hintergrund: Der Besitzer des Tieres stirbt plötzlich und niemand aus der Verwandtschaft kann den Vierbeiner bei sich aufnehmen. So erging es auch Katze Mikesch, die letztendlich im Tierheim Wesel landete. Als die Pfleger dann einen Blick in seinen Mund wagten, verschlug es ihnen die Sprache. Mikesch hat fast keine Zähne mehr!

+++Zoo Köln: Besucher trauern um großen Liebling – „Oh nein“+++

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einem Facebook-Beitrag teilte das Tierheim Wesel das Schicksal von Mikesch mit seiner Community. „Opa Mikesch möchte aus seiner Einsamkeit raus. Mikesch ist zu uns gekommen, weil sein Besitzer verstorben ist und wie so oft kein Familienmitglied das Haustier aufnehmen konnte oder wollte. Opa Mikesch kam in einem nicht so guten Pflegezustand zu uns und wurde zunächst erst einmal aufgepäppelt. Ihm fehlen fast alle Zähne und er benötigt ab und an eine Augensalbe für seine trüben Augen“, heißt es in dem Post.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Zwölf Jahre alt und verschmust

Mikesch sei sehr verschmust, möchte verwöhnt werden und am liebsten mit auf der Couch liegen. Er ist um die zwölf Jahre alt und sucht nun ein warmes Plätzchen in Wohnungshaltung. „Was er zu Artgenossen sagt, ist bis jetzt noch unbekannt. Wenn, sollten diese ebenfalls sehr ruhig sein oder Mikesch sollte Einzelprinz sein, damit er die volle Aufmerksamkeit bekommt.“ Wer Interesse an Mikesch hat, der kann sich unter info@tierheim-wesel.de melden.