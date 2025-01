Tierheim NRW: Nach Drama um Vierbeiner – jetzt herrscht Gewissheit

Die Tierpfleger in den Tierheimen in NRW erleben tagtäglich traurige oder zu Tränen rührende Tierschicksale rund um die kleinen Fellnasen. So musste nun auch die Mitarbeiter im Tierheim Köln-Dellbrück sich Sorgen um zwei Neuzugänge machen.

Das Drama um die Katzen begann, als sie von dem NRW-Tierheim aus einer verwahrlosten Wohnung gerettet wurden…

Tierheim in NRW: Katzen-Drama

„Am Freitag haben zwei Kolleginnen einige Katzen aus einer verwahrlosten Wohnung gerettet“, berichtet das Tierheim Köln-Dellbrück in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform „Instagram“. Ein Glück, dass die Tierpfleger aus NRW noch rechtzeitig zur Rettung der Vierbeiner zur Stelle waren! Doch das Drama ging weiter…

Schnell stellten die Tierpfleger nämlich fest, dass zwei der geretteten Katzen hochträchtig waren. „Am Sonntag hat die erste von ihnen drei Kätzchen zur Welt gebracht und am Montag hat die zweite Katze fünf Junge bekommen“, erzählt das Tierheim aus NRW glücklich in dem Post. „Seht ihr die kleinen Füße und das Köpfchen?“, freuen die Mitarbeiter sich.

„Ihr habt Glück gehabt“

Das NRW-Tierheim Köln-Dellbrück ist erleichtert, dass die beiden trächtigen Katzen bis zu ihrer Rettung mit der Geburt gewartet haben. „Wer weiß, vielleicht haben sie geahnt, dass Rettung naht und haben nur so lange gewartet, bis sie bei uns in einer warmen, weichen Box waren“, mutmaßen die Tierpfleger. Eine weitere gute Nachricht: Den Kleinen geht es gut und sie sind wohlauf.

Auch in den Kommentaren des Beitrags zeigen sich die User gerührt. „Willkommen, ihr Süßen. Ihr habt Glück gehabt, warm, sicher und sauber das Licht der Welt zu erblicken und in eine gute Zukunft starten zu können“, textet eine Nutzerin. Eine andere teilt die Vermutung des NRW-Tierheims: „Die Katzen haben gespürt, dass sie jetzt in Ruhe und in Sicherheit bei euch ihre Babys bekommen können“, schreibt sie.