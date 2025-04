NRW in neuem Ranking auf Top-Platz – vor allem jetzt richten sich alle Blicke darauf

Wer an NRW denkt, der hat automatisch viele Assoziationen im Kopf: Fußball, Karneval, Bier, die Industriegeschichte, Wahrzeichen wie der Kölner Dom und vieles, vieles mehr.

Doch mittlerweile kann NRW auch in einem Themenbereich punkten, den man vielleicht nicht sofort mit dem Bundesland verbindet – und zwar beim Wandern! Hier gehört man sogar zu den Top 3 Bundesländern in Deutschland.

NRW: Bronze-Wanderparadies in Deutschland

Die Online-Zahnarztpraxis ZAVA hat sich in die Recherche gestürzt, um herauszufinden, welches Bundesland in Deutschland die besten Bedingungen zum Wandern bietet. Gerade jetzt im Frühling, wenn das Wetter wieder zum Verweilen in der Natur einlädt, sind attraktive Wanderwege und -regionen besonders gefragt. Und NRW dürfte da offenbar für viele eine potenzielle Adresse darstellen.

Bayern und Baden-Württemberg belegen die Spitzenplätze – wenig überraschend. Schwarzwald, Bodensee oder das Allgäu sind nun mal bilderbuchhafte Regionen in der Bundesrepublik. Doch auf dem dritten Platz hätte wohl niemand direkt NRW vermutet.

150 Wanderwege in NRW ausgewertet

Die Bronzemedaille ist allerdings absolut verdient. Im Detail punktete NRW mit folgenden Aspekten:

27 Fernwanderwege

123 Kurz- oder Themenwanderwege

136 Routen mit bis zu 5 Stunden Dauer, 20 Routen mit 5 bis 10 Stunden, 24 Routen mit über 10 Stunden

12 Routen unter 5 Kilometern Länge, 85 Routen mit 5 bis 15 Kilometern, 56 Routen mit mehr als 15 Kilometern

112 Routen überwinden dabei bis zu 500 Höhenmeter, 8 Routen zählen 501 bis 1.000 Höhenmeter, und 21 Routen verzeichnen mehr als 1.000 Höhenmeter

In der Bewertungsskala von ZAVA sammelt NRW damit 7.46 von 10 Gesamtpunkten – und landet damit auf dem dritten Platz.

Am unteren Ende des Rankings landen – wenig überraschend – die Stadtstaaten wie Berlin, Hamburg oder Bremen.