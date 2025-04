NRW-Zoo gibt Tierhaltung auf – Besucher mit eindeutiger Meinung: „Echt blöd“

Im Tierpark Hamm in NRW leben rund 500 Tiere 70 verschiedener Arten, die die Besucher sich anschauen können. Von Borneo-Gibbons über Shetlandponys bis hin zu Sibirischen Tigern – die Artenvielfalt ist schier grenzenlos. Einige der Gehege sind sogar begehbar und bieten die Möglichkeit, die tierischen Bewohner aus nächster Nähe zu bestaunen.

Doch einer Tierart entsagt der Tierpark in NRW bald endgültig. Besucher trauern, denn diese Bewohner werden sie wohl so schnell nicht wieder zu Gesicht bekommen.

NRW: Tierpark Hamm gibt Tierhaltung auf

In einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform „Facebook“ informiert der Tierpark Hamm seine Besucher über die Entscheidung: „Es tut sich was in unserer begehbaren Vogel-Voliere“, heißt es in dem Post. Der NRW-Tierpark möchte künftig verstärkt den Fokus auf Artenschutz legen. Die Konsequenz: Bald gibt es keine Nymphensittiche und Wellensittiche mehr!

So werden die Besucher des NRW-Tierparks wohl bald die Sittiche, die sie bislang in der Voliere begutachten konnten, schmerzlich missen müssen. Zwar plant der Tierpark, die frei gewordenen Plätze an bedrohte Vogelarten abzugeben, doch die Trauer um den Verlust der Nymphen- und Wellensittiche sitzt tief.

„Gerade bei den Wellensittichen und Nymphensittichen schaue ich gerne etwas länger, denn die recht munteren Sittiche sind so schön zu beobachten. Ich finde es schade, dass man den Besuchern das nimmt“, klagt eine Facebook-Nutzerin. „Das ist echt blöd“, heißt es in einem weiteren Kommentar.

„Einige werden es nicht überleben“

Einige Tierfreunde machen sich außerdem Sorgen um die verbliebenden Sittiche. „Ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll. Umsiedlung ist ja auch nur Stress für die Vögel und einige werden es nicht überleben“, schreibt eine Userin.

Der NRW-Tierpark beteuert allerdings, dass das Tierwohl an erster Stelle stehe. „Der letzte Wellensittich soll nicht alleine gehalten werden und wird daher an einen geprüften Privathalter abgegeben. Die Nymphensittiche verbleiben noch einige Wochen bei uns, bevor sie in eine große Voliere im Kalisto-Tierpark umziehen“. Erst danach soll die Haltung der Nymphen- und Wellensittiche vollständig aufgegeben werden.