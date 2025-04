NRW: Erste Bäckerei fordert Sonntagszuschlag – werden Brötchen jetzt überall teurer?

Stell dir vor, du gehst sonntags zum Bäcker, freust dich auf frische Brötchen – und dann wird’s teuer. Ein Bäcker aus NRW sorgt derzeit für Aufsehen, weil er an Sonn- und Feiertagen die Preise anzieht.

Wer künftig bei diesem Familienunternehmen in Düsseldorf und Erkrath einkaufen möchte, muss zwischen acht und zehn Prozent mehr zahlen als unter der Woche. Ziehen nun auch die anderen Bäckereien in Essen, Bochum, Duisburg & Co. nach? DER WESTEN hat einmal nachgefragt.

Peter Terbuyken, Geschäftsführer des Traditionsbäckers Terbuyken, erklärt gegenüber der „Rheinische Post“, dass die steigenden Kosten für Zutaten wie Butter, Eier und Mehl der Grund für den Preisanstieg sind. Hinzu kommt der Sonntagszuschlag von 50 Prozent und sogar 100 Prozent an Feiertagen für das Personal.

Die Preisänderung kam überraschend und ohne große Ankündigung. Ein Hinweis auf den höheren Preis oder ein sichtbarer Aufschlag auf dem Kassenbon fehlten, was bei einigen Kunden für Fragen sorgte. Doch nach einer kurzen Erklärung zeigte sich das Verständnis.

Bäcker sprechen Klartext: HIER gibt es keine Preiserhöhungen!

Nun bleibt nur die Frage: Wird dieser Schritt von anderen Bäckereien in NRW nachgeahmt? Ein Pressesprecher der Bäckerei Holtkamp in Essen stellt klar: „Zu Beginn, als wir angefangen haben, sonntags geöffnet zu haben, gehörten wir zu den wenigen Bäckereien, die einen höheren Preis für die Brötchen verlangt haben. In den ersten Jahren haben wir daher fünf Cent mehr auf jedes Brötchen aufgeschlagen. Das kam bei den Kunden jedoch nicht besonders gut an, deshalb haben wir schnell zurückgerudert sind.“

Weiter betont er: „Man muss sich klar sein, dass jeder, der Sonntag arbeiten muss, mehr Geld bekommt und das müsste sich eigentlich auch im Preis widerspiegeln.“ Dennoch soll der Preise für die Back-Waren in der Filiale nicht erhöht werden. Auch eine Pressesprecherin der Bäckerei Schmidtmeier in Bochum spricht Klartext: „Nein, da müssten wir ja die Kassen fürs Wochenende umstellen – das ist nicht in Planung.“

Bleibt abzuwarten, ob Brötchen und andere Back-Waren am Sonntag bald auch anderswo teurer werden.