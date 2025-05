Tierheim in NRW: Hund bekommt Tumor-Diagnose – dann kommt, was kommen musste

„Lucy ist eine liebe, verschmuste und sehr anhängliche Hündin, die am liebsten rund um die Uhr eng bei ihrem Menschen sein möchte“ – so beschreibt das Tierheim in NRW die kleine Jack-Russel-Mix-Hündin.

Das klingt für viele nach einem absoluten Vierbeiner-Traum, doch trotzdem landete die Hündin im Tierheim Siegen. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, kämpfte sie auch noch gegen eine schreckliche Tumor-Diagnose. Als die Tier-Fans von ihrem Schicksal hören, reagieren sie sofort.

Tierheim in NRW: Krebskranke Hündin sucht ein Zuhause

„Erst kuscheln, dann über die Wiese fetzen – das ist Lucys Vibe!”, so beschreiben die Tierpfleger aus NRW die zehnjährige Hündin. Und nicht nur das: Die Fellnase ist nicht gerne alleine, sondern am liebsten unter Menschen. Kein Wunder, dass sie sich immer freut, wenn die Tierpfleger sie mal wieder mit in ihr Büro nehmen. Doch obwohl sie schwanzwedelnd und fröhlich auf dem Schoß der Pflegerin sitzt, war die Vergangenheit der Hündin alles andere als einfach.

Lucy hatte Tumore in der Säugeleiste, doch nicht nur mit dieser schweren Krankheit musste sie kämpfen, sondern auch mit einem Verlust. Ihre ehemalige Besitzerin hatte sie ins Tierheim in NRW gebracht. Das geschah jedoch nicht aus Böswilligkeit oder Desinteresse, sondern weil sie sich die Tierarztkosten nicht mehr leisten konnte.

Mittlerweile ist die Hündin wieder kerngesund, denn die Tumore erwiesen sich als gutartig. Lucy wurde behandelt und ist jetzt wieder topfit. Nun sucht sie eine Familie, in der sie nicht die „Einzelprinzessin“ ist und in der sie viel kuscheln und herumtoben kann.

Hunde-Fans drücken Lucy die Daumen

Die Hunde-Liebhaber auf Instagram sind auf jeden Fall Feuer und Flamme für die Fellnase und drücken ihr fest die Daumen, dass sie ganz bald ein neues Zuhause findet. So schreibt eine Userin: „Daumen und Pfoten sind gedrückt für die Süße“. Auch ein anderer Nutzer meint: „Was für eine absolut zauberhafte ältere Hundedame, mein Herz geht auf.“

Eine andere Person textet ganz gerührt: „Traurig, dass man seinen geliebten Hund hergeben muss, weil man sich den Tierarzt nicht mehr leisten kann. Finde das ganz schlimm und traurig für beide Seiten. Alles Gute für Lucy!“

