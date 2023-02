Tierheim in NRW macht traurigen Fall öffentlich – Vierbeiner einfach im Wald ausgesetzt

Das Tierheim Köln-Dellbrück (NRW) macht jetzt einen traurigen Fall öffentlich. Auf der eigenen Facebook-Seite heißt es: „Nicht schon wieder…“! Denn diese Geschichte ist leider kein Einzelfall.

Doch was ist passiert? Das Tierheim aus NRW berichtet von zwei Katzen, einem unkastriertem Kater und einer weiblichen Katze, die ausgesetzt im Wald gefunden wurden. Wahrscheinlich wurden sie mitten in der Nacht hierhergebracht und mussten stundenlang und bei eisigen Temperaturen alleine ausharren – bis endlich die Rettung kam.

Das Tierheim aus NRW hat eine große Bitte

Das Tierheim hat nun eine große Bitte an seine Follower und schreibt auf der Facebook-Seite: „Liebe Leute, MACHT SOWAS NICHT! Solche Geschichten können auch ganz anders enden!“ Die Mitarbeiter sind traurig und entsetzt über so ein Vorgehen. Doch zum Glück geht es den beiden Katzen den Umständen entsprechend gut.

Der Wald, in dem die beiden Tiere gefunden wurden, grenzt übrigens direkt an das Tierheim Köln-Dellbrück (NRW). Da wäre es doch eigentlich ein Leichtes gewesen, die beiden Kätzchen dort sicher abzugeben. Aber dafür fehlt dann oft der Mut, vermuten die Mitarbeiter. Denn in ihrem Post heißt es weiter: „Bitte erweist Euren Tieren, wenn Ihr sie nicht mehr halten könnt, wenigstens noch einmal den letzten Respekt und habt den Mut, bei uns zu klingeln. Unser Tierheim ist rund um die Uhr besetzt.“

Tierheim in NRW: Auch die Follower sind erschüttert

Das Posting des Tierheims hat bereist schon über 500 traurige und beinahe 200 wütende Smileys erhalten. Auch in den Kommentaren drücken die Leute ihre Wut aus. Hier heißt es unter anderem von einem Follower: „Niemals wird sich mir erschließen, wie man skrupellos seine tierischen Familienmitglieder aussetzen kann! Was sind das für Menschen oder kann man sie überhaupt so bezeichnen!?“

Hoffentlich zeigt die Nachricht des Tierheims in NRW Wirkung und verhindert, dass in Zukunft noch mehr Tiere ausgesetzt werden.