Ruhrgebiet: Tragischer Fund – Schwangere Katze tot aufgefunden

Schrecklicher Fund im Ruhrgebiet!

In Dorsten (Ruhrgebiet) wurde eine schwangere Katze gefunden – tot! Ein Foto des verstorbenen Vierbeiners wurde jetzt auf der Facebook-Seite des Streunerkatzen-Projekts Dorsten geteilt. Die Anteilnahme ist groß.

Ruhrgebiet: Katze und ihre fünf Babys sterben

„Mein Morgen fing nicht gut an. Engelsfund mit fünf kleinen Babys im Bauch. Als ich den Bauch abgetastet habe, merkte ich sofort, dass da etwas nicht stimmte. Auch das die kleine Fellnase Gesäuge hat, sprach alles für sich. Um mir wirklich sicher zu sein, wurde Milli geröntgt und mein Verdacht bestätigte sich“, heißt es in dem Facebook-Beitrag.

„Es tut mir so leid, kleine Milli. Gerne hätte ich euch noch geholfen, aber es war zu spät. 8. Februar 2023 Milli und fünf kleine Samtpfoten sind über die Regenbogenbrücke gegangen. Kein Chip/kein Tattoo, weiblich, circa ein Jahr alt.“

Ruhrgebiet: Große Anteilnahme unter dem Facebook-Beitrag

Dazu postet die Facebook-Seite ein Foto der verstorbenen Katze und einige Röntgenaufnahmen des Bauches. Dort sind die Umrisse der Katzen-Babys deutlich zu erkennen.

Und viele Tierfreunde nehmen Anteil an dem grausamen Schicksal. „Das ist wahnsinnig traurig und zeigt ganz deutlich, wie wichtig eine Kastrationspflicht für Freigänger ist!“, „Das macht so traurig. Liebe Milli, ich wünsche dir und deinen Babys eine gute Reise über die Regenbogenbrücke. Dort oben seid ihr sicher“ und „Oh Gott, das ist zu viel für mich. Wahnsinn. Meine Nerven halten das nicht aus“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.