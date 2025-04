Tierheim in NRW: Mitarbeiter fühlen sich beobachtet – unglaublich, wer dahinter steckt

Regelmäßig müssen die Mitarbeiter in den Tierheimen in NRW mit traurigen Schicksalsschlägen oder unzuverlässigen Tierhaltern umgehen. Es vergeht oft kein Tag, ohne dass die Tierpfleger Hund, Katze oder Maus retten und wieder aufpäppeln müssen. Und trotzdem schaffen sie es oft, in den scheinbar unbedeutendsten Situationen etwas Schönes oder Lustiges zu finden – so auch hier.

Wer kennt es nicht: Man sitzt in einem Restaurant oder schlendert durch die Straßen und plötzlich hat man das Gefühl, beobachtet zu werden. Manchmal stellt sich heraus, dass es ein Bekannter ist, der auf einen zuläuft. Doch oft entdeckt man die Ursache auch nicht und behält ein mulmiges Gefühl. Ähnlich ging es so nun auch Mitarbeitern eines Tierheims in NRW.

Tierheim in NRW: Mitarbeiter fühlen sich beobachtet

„Kennt ihr das Gefühl, beobachtet zu werden?“, fragt das Moerser Tierheim in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform „Facebook“. „Wem ist das auch schon passiert, dass man z. B. in einem Café saß und aus einem Gefühl heraus den Kopf wendet, um dann jemanden zu sehen, der einen ‚anstarrt'“?

So ähnlich ging es auch den Mitarbeitern im Moerser Tierheim: „Wir stehen auf dem Hof und das Beobachtungsgefühl ist plötzlich da…“, erzählen sie. Erst nach genauem Suchen entdeckten sie, wer dahinter steckt.

Der Übeltäter ist gefunden

Des Rätsels Lösung können die Follower auf dem angefügten Foto sehen. Zwischen Tor und Zaun ist ein Spalt, durch den eine kleine Katze guckt. Der schwarze Vierbeiner linst offenbar neugierig in den Hof. Dabei beobachtet die Katze ganz genau, was die Mitarbeiter des Moerser Tierheims dort so treiben.

Die süße Katze hat wohl nicht nur die Mitarbeiter ganz verzückt. „Was ein hübsches Gesicht“, kommentiert eine Tierfreundin unter dem Facebook-Beitrag des Moerser Tierheims.