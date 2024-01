Tierheim in NRW vermittelt Katze: 15 Jahre später flattert überraschende Post rein

Gerade einmal fünf Jahre alt war Chiara, als ihre Eltern eine Katze aus dem Tierheim Köln Zollstock mit nach Hause gebracht hatten. 15 Jahre ist das nun her.

Mittlerweile ist aus der kleinen Chiara eine junge Frau geworden. Immer mit an ihrer Seite: Kater Simba aus dem Tierheim in NRW. Doch es hätte auch anders ausgehen können.

Tierheim in NRW teilt Botschaft nach 15 Jahren

Denn vor einigen Jahren war Simba plötzlich spurlos verschwunden, berichtet Chiara in einem Brief an das NRW-Tierheim. Doch das Drama wendete sich zum Guten. Denn aufmerksame Menschen brachten den ausgebüxten Kater ins Tierheim. So konnte die Familie ihren Simba bereits zum zweiten Mal im Tierheim Köln Zollstock abholen.

Kurz vor ihrem 20. Geburtstag meldet sich Chiara jetzt bei den Tierschützern. Der 17-jährige Kater sei noch immer an ihrer Seite und sogar gemeinsam mit ihr von zu Hause ausgezogen. „Das stolze Alter sieht man ihm inzwischen zwar an, dennoch bringt es auch sehr viele Kuscheleinheiten mit sich“, berichtet die Katzen-Liebhaberin. Simba sei außerdem in bester Gesellschaft, seitdem vor einigen Jahren Theo eingezogen sei. „Die zwei verstehen sich mal mehr mal weniger, haben sich über die Zeit aber sehr zu lieben gelernt.“

Tierheim in NRW verzückt

Den Mitarbeitenden aus dem NRW-Tierheim geht bei dieser Nachricht das Herz auf und sie teilten diese bei Facebook: „So eine schöne Geschichte…lest, was uns Chiara schreibt, ein unglaublich schöner Herzwärmer.“

Und an die Adresse der Kater-Hausgemeinschaft schreibt das Tierheim: „Liebe Chiara, lieber Simba und lieber Theo, wir wünschen euch noch eine lange, schöne gemeinsame Zeit.“ Auch andere Tierfreunde sind angesichts der herzerwärmenden Worte in diesen schwierigen Zeiten beseelt. „Wie gut das tut! Danke fürs Teilen!“, schreibt eine stellvertretend für viele.