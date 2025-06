Meghan Markle macht überraschende Ankündigung – DAMIT haben Fans nicht gerechnet

Meghan Markle hat durch Serien wie „Suits“ viele Fans hinter sich, doch es gibt auch Menschen, die sie für den Bruch zwischen den royalen Brüdern Prinz Harry und Prinz William verantwortlich machen. Seit Jahren versucht sie deshalb ihr Image wieder aufzubessern.

Unter anderem durch ihre Netflix-Serie „With Love, Meghan“, wo sie sich als perfekte Hausfrau und Alleskönnerin präsentiert. Schon jetzt ist klar, dass es eine zweite Staffel geben wird, doch nun machte Meghan Markle eine überraschende Ankündigung. Demzufolge könnte die 2. Staffel von „With Love, Meghan“ schon früher erscheinen, als zunächst gedacht.

Meghan Markle mit vielversprechender Ankündigung

Bei „With Love, Meghan“ empfängt die Frau von Prinz Harry als Gastgeberin in ihrem vermeintlichen Zuhause regelmäßig neue Gäste. Es wird zusammen gekocht, gebacken oder Deko-Tipps miteinander ausgetauscht – mal lernt Meghan etwas Neues und mal die Gäste. Nun hat die 43-Jährige auf Instagram ein Video von einer Szene veröffentlicht, die es nicht in die erste Staffel der Serie geschafft hat.

In der Szene ist Meghan dabei zu sehen, wie sie einen kleinen Ananas-Trick verrät. Doch viel interessanter ist doch die Beschreibung des Videos. Darin heißt es: „Es gab so viel Gutes in Staffel eins von ‚With Love, Meghan‘ auf Netflix, das es nicht in die Sendung geschafft hat, es war einfach nicht genug Zeit! […] Ein großartiges Wochenende, um die Serie noch einmal anzuschauen oder nachzuholen, während wir uns auf Staffel zwei in diesem Sommer und all den kommenden Spaß mit As Ever vorbereiten.“

Diesen Sommer? Nanu, haben wir da offenbar etwas verpasst? Immerhin war in einer offiziellen Ankündigung von Netflix im März noch die Rede davon, dass neue Folgen erst im Herbst zu erwarten seien. Die Dreharbeiten zu den Folgen sind bereits alle im Kasten, also Fans würden sich sicherlich freuen, wenn eine 2. Staffel noch früher erscheint als erwartet.