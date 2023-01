Tierheim in NRW muss drastische Entscheidung treffen – Katze hat jetzt keine Augen mehr!

Es war ein jämmerlicher Zustand, in dem eine Katze in Köln von Passanten entdeckt worden war. Blind und orientierungslos irrte sie umher, litt unter starken Schmerzen und brauchte ganz dringend Hilfe. Die bekam sie von einem Tierheim in NRW.

In der Auffangstation angekommen, wurde sich rührend um die Katze gekümmert. Dazu gehörte jedoch auch eine drastische Entscheidung, die das Tierheim in NRW treffen musste. Am Ende erwies die sich aber als goldrichtig.

Tierheim in NRW: Katze werden Augen entfernt

„Augi“ taufte das Bergheimer Tierheim die arme Katze, die ihr Augenlicht aufgrund von verheerenden Krankheiten wohl schon vor einiger Zeit verloren hatte. „Untersuchungen ergaben einen massiven Hornhautdefekt, Verklebungen beider Pupillen sowie Einblutungen“, berichtet die Institution von dem besonders schweren Fall.

Täglich wurden die Augen des Tiers behandelt, dennoch litt die Samtpfote weiter unter starken Schmerzen. Eine Entscheidung musste her – und die wurde drastisch gefällt. Der älteren Dame wurden von Tierärzten in Neuss beide Augen entfernt.

Blinde Katze werden Augen entfernt

Die Entscheidung erwies sich als richtig. „Augi hat die Operation sehr gut überstanden und schnurrt schon wieder, was das Zeug hält. Sie ist einfach nur lieb und mega verschmust“, berichtet das Tierheim. Für das Tier war es wohl einfach nur eine Erlösung – schließlich hatten die Augen längst keine Funktion mehr, sondern waren zu einer Last geworden.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nun soll die Katze vermittelt werden. Perfekt wäre „ein ruhiges Plätzchen, wo alle Möbelstücke ihren festen Platz haben und wo es ihr leicht gemacht wird, sich zu orientieren“, erklärt das Tierheim in NRW. Dank des geschickten Einsatzes ihrer Schnurrhaare kompensiert die Mieze die fehlenden Sinnesorgane, weiß sich zu bewegen.

Mehr News:

„Über ihre Verträglichkeit mit Artgenossen wissen wir leider nichts“, sagt das Bergheimer Tierheim, stellt aber klar: „Habt keine Angst vor Ihrer Blindheit, bestimmt werdet ihr ganz schnell gar nichts mehr davon merken.“