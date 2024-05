Katze in NRW liegt „halb tot am Straßenrand“ – was dann passiert, grenzt an ein Wunder

Was der junge Kater Udo erleiden musste, ist nur schwer zu ertragen. Auf der Facebook-Seite von „Tiere suchen ein Zuhause“ wird über das traurige Schicksal der Katze in NRW berichtet. Was genau passiert ist, bleibt noch unbekannt, aber es wird vermutet, dass der Kater das Opfer eines Verkehrsunfalls war und dann zurückgelassen wurde.

Eine Passantin fand Udo in der letzten Sekunde. Die Katze in NRW lag halb tot an einem Straßenrand. Er war bewusstlos und schwer verletzt. Schockiert kontaktierte die Frau die Tierrettung, die sofort reagierte und den jungen Kater zu einer Tierklinik brachte.

Katze in NRW: vermutlich Opfer eines Verkehrsunfalls

Jedoch waren die Tierärzte nicht optimistisch, dass die Katze noch gerettet werden kann. Udos Verletzungen waren zu schwerwiegend und seine Überlebenschancen daher auch sehr gering. Aber wie ein Wunder überlebte die junge Katze in NRW doch. Eine wahre Kämpfernatur.

Udos Leidensweg ist aber immer noch nicht vorbei. Er konnte zwar knapp überleben, aber die zurückbleibenden Schäden sind schwerwiegend. Sowohl ein Auge, als auch sein Gehör ist irreparable zerstört. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, leidet der junge Kater auch nur unter Ataxie, eine Störung seiner Motorik.

Nachdem die Katze in NRW nur knapp überlebt hat, wurde sie erstmal in einem Tierheim in NRW untergebracht. Und trotz seines langen Leidensweges ist Udo guter Dinge. Das Tierheim berichtet, dass er voller Lebensfreude ist und unglaublich gerne gestreichelt wird und spielt. Sogar seine Ataxie wird etwas besser und es besteht die Option, dass diese mit Zeit und in einem guten Zuhause, sogar komplett verschwinden kann.

Udo: Kämpfernatur trotz großem Leid

Jetzt wird für Udo ein neues Zuhause gesucht, denn im Tierheim Solingen ist die Katze in NRW nicht gut aufgehoben. Er braucht liebevolle Menschen, die sich um ihn kümmern und ihm helfen, wieder auf die Beine zu kommen.

In den Kommentaren des Facebook-Posts haben sich schon einige gemeldet, die bereit wären, Udo aufzunehmen. Hoffentlich findet die Katze in NRW ein liebevolles neues Zuhause, wo sie gesund gepflegt wird.