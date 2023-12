Tierheim in NRW rettet Hunde-Welpen – ihr Anblick bricht dir das Herz

In der flauschigen Welt der Tiere hat sich eine Geschichte zugetragen, die unter die Haut geht. Drei tapfere Fellnasen mussten die harte Prüfung des Lebens bestehen. Das Tierheim Moers teilt in einem herzzerreißenden Post die emotionale Geschichte von Emil, Arthur und Eugen und versucht für die drei Welpen ein neues Zuhause zu finden.

Der Post des Tierheims in Moers rührt zu Tränen, denn die Geschichte der drei Hundewelpen ist sehr ergreifend für alle Tierliebhaber. Illegal eingeführt, von Krankheiten gezeichnet und monatelang in Quarantäne gesteckt – das Trio hat wirklich eine harte Nuss geknackt. Statt verspielter Welpenabenteuer standen ihnen unüberwindbare Hürden im Weg. Doch jetzt ist es an der Zeit für einen Neuanfang!

Tierheim Moers sucht Zuhause für Sorgenwelpen

Die Geschichte der Welpen liest sich wie ein Abenteuerroman: medizinische Behandlungen, Tollwutimpfung und die damit verbundene Quarantäne. Doch jetzt, nach all den Strapazen, strahlen sie in voller Gesundheit. Die Welt liegt vor ihnen, und sie sind bereit, sie mit ihren treuen Hundeaugen zu erkunden.

++ Tierheim in NRW: Schockierender Fund im Gebüsch – „Tod wurde billigend in Kauf genommen“ ++

Das Tierheim, in dem sie vorübergehend Unterschlupf fanden, hat sein Bestes getan, aber es gibt Dinge, die kein Tierheim ersetzen kann. Jetzt ist es an der Zeit für die liebevollen Adoptiveltern, die Helden dieser Geschichte zu werden und den Welpen zu zeigen, wie sich echte Geborgenheit anfühlt.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Emil, Arthur und Eugen suchen erfahrene Menschen, die ihnen zeigen, wie aufregend das Hundeleben sein kann,“ liest man zwischen den Zeilen. Mit einem Augenzwinkern wird betont, dass nicht nur die üblichen welpentypischen Herausforderungen wie Stubenreinheit und Grundgehorsam anstehen, sondern auch die Nachholung von versäumten Erlebnissen.

Auch interessant:

Für alle, die Interesse an den Hundewelpen entdeckt haben, stehen die Vermittler bereit, um Fragen zu beantworten und Erstgespräche zu führen. Die Telefonleitungen sind von Montag bis Freitag von 14-17 Uhr und samstags von 13-16 Uhr geöffnet.