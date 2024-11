Tierheim NRW: Hündin „doppelt traumatisiert“ – ihr Leidensweg hat kein Ende

Nach einem langen Leidensweg hat diese Hündin ihren Weg zu dem Tierheim in Bergheim gefunden. In der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ wird die Hündin Bella vorgestellt und ihre Lebensgeschichte schockiert nicht nur die Mitarbeiter des Tierheims in NRW.

Der Mitarbeiter des NRW-Tierheims, Lars Grüneisen, stellt in der Sendung die Hündin vor und erklärt direkt: „Für die Bella suchen wir ein Zuhause mit ganz, ganz viel Liebe.“ Diese hat der Hund auch dringend nötig, denn Bella hatte es wirklich nicht einfach im Leben. Wie es Grüneisen ausdrückt: „Die Bella hat die absolute Hölle hinter sich.“

Hündin wurde aus der Ukraine gerettet

Der Hund stammt nämlich ursprünglich aus der Ukraine. Dank des Auslandstierschutzes konnte man die Hündin aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine retten und nach Deutschland vermitteln. Eigentlich sollte man erwarten, dass Bellas Leidensweg hier ein Ende finden sollte, aber leider war dies nicht der Fall.

Bella geriet nämlich an eine Besitzerin, die sie „massivst misshandelt“ hat, wie Grüneisen berichtet. Was genau Bella in ihrem ehemaligen Zuhause passiert ist, mag man sich gar nicht ausmalen. Grüneisen erklärt nur, dass alle Mitarbeiter im NRW-Tierheim die „Tränen gekommen sind“, als sie die Beweise für die Misshandlungen sahen.

Die Hündin konnte nur befreit werden, weil die Nachbarn der ehemaligen Besitzerin von Bella, die Misshandlung dokumentiert und auch gemeldet haben. Nur dank ihnen konnte man Bella retten und die Hündin fand ihren Weg schlussendlich in das Tierheim in NRW.

NRW-Tierheim sucht ein Zuhause für Bella

Wie auf Instagram berichtet, ist Bella „doppelt traumatisiert“ und benötigt dringend ein liebevolles Zuhause, indem sie endlich zur Ruhe kommen kann. In den Kommentaren können viele Nutzer kaum fassen, was die Hündin erleiden musste. Ein User schreibt: „Es bricht mir das Herz, sowas zu hören, das lässt mich immer mehr an der Menschheit verzweifeln … Nun brauchst Du ganz, ganz viel Liebe, um zu heilen!“

Man kann nur hoffen, dass Bella nicht zu lange im Tierheim in NRW ausharren muss und endlich ein richtiges Zuhause findet. Nach all ihrem Leiden hat sie dies wahrhaftig verdient. Auch in den Kommentaren wünschen sich dies viele. Ein User schreibt so unter anderem: „Liebe Bella, wir wünschen Dir ein ganz tolles für immer Zuhause, mit mega lieben Menschen nur für Dich.“