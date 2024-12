Tierheim in NRW rettet Hund – was die Pfleger dann in seinem Körper finden, ist grausam

Ein Tierheim in NRW sorgt jetzt mit einer schockierenden Geschichte für Empörung bei den Tierliebhabern. Der liebevolle Hund Sunny Sunshine musste aus qualvollen Zuständen gerettet werden.

Als die Pfleger das hilflose Tier fanden, mussten sie sofort reagieren. Sein Leben stand auf dem Spiel.

Tierheim in NRW: Sunny Sunshine hat eine traurige Vergangenheit

Tiervermehrer züchten oft Hunde in großer Anzahl und unter katastrophalen Bedingungen, um schnellen Profit zu machen. Was die Folgen sind, zeigt jetzt ein Facebook-Beitrag von „Tiere suchen ein Zuhause“.

Die Pfleger des Tierschutzvereins Kreis Heinsberg haben die Cavalier King Charles Spaniel-Hündin Sunny Sunshine aufgenommen, „die einen Wurf, nach dem anderen auf die Welt bringen“ musste. Ihr Schicksal rührte die Mitarbeiter des Tierheims in NRW zu Tränen, denn als sie ankam, war ihre Gebärmutter ganz vereitert.

Tierpfleger mussten schnell reagieren

„Schnell musste eine Total-OP erfolgen“, berichten die Tierschützer. „Seitdem ist Sunny Sunshine endlich schmerzfrei.“ Nur ein neues Zuhause fehlt noch, wo sie in Ruhe und Liebe den Rest ihres Lebens verbringen kann.

Die Geschichte von Sunny trifft die Tierliebhaber mitten ins Herz. „Cavalier King Charles sind so tolle Hunde. Schade, dass sie auch zur Qualzucht gezüchtet wurden. Alles liebe kleine Sunny“, wünscht eine Frau auf Facebook.

Sunny Sunshine ist, wie ihr Name schon verrät, ein echter Sonnenschein und liebt Menschen und Hunde zugleich. Aufgrund ihrer schweren Vergangenheit muss sie aber noch trainiert werden. „Die Hündin muss im neuen Zuhause lernen, an der Leine zu gehen, und auch in Sachen Stubenreinheit ist noch Luft nach oben“, heißt es in der Hundebeschreibung.

Sunny Sunshine braucht Menschen, die viel Zeit für sie haben und ihr ein möglichst schönes Leben bereiten. Wer jetzt Interesse hat, Sunny Sunshine zu adoptieren, der kann sich an das Tierheim in NRW wenden.