Tierheim in NRW: Hund mit eigenartiger Macke – er muss deswegen mehrfach operiert werden

Auf Facebook stellt ein Tierheim in NRW einer seiner Schützlinge vor. Bei dem 12-jährigen Little handelt es sich leider auch um eines der großen Sorgenkinder des Tierheims in Köln-Dellbrück. Der Hund hat nämlich eine Macke, die zu gesundheitlichen Problemen führt.

Little hat nämlich die Angewohnheit, sich „wie verrückt“ im Kreis zu drehen und sich dabei in den eigenen Schwanz zu beißen. Das Tierheim in NRW war deswegen schon mehrmals gezwungen, ihn operieren zu lassen, da er sich selbst am Schwanz verletzt hatte.

Little hat nur noch einen Stummelschwanz

Mittlerweile hat der Mischling nur noch einen Stummelschwanz. Damit Little sich nicht weiter verletzt, muss er auch immer einen Kragen tragen. Das Tierheim in NRW berichtet, dass die Situation den Hund extrem stresst, aber man bedauerlicherweise keine andere Wahl hatte, da Medikamente ebenfalls nichts an seinem Verhalten geändert haben.

Das Tierheim in NRW kann sich die eigenartige Macke nicht erklären. Die Vorbesitzerin von Little, die den Hund an das Tierheim Köln-Dellbrück abgegeben hat, berichtete ebenfalls von diesem Verhalten. Das Tier ist immens gestresst, weswegen er sich selbst in den Schwanz beißt.

Little ist zwar drinnen sehr gestresst, aber bei Spaziergängen kommt er richtig aus sich heraus und er muss draußen nicht einmal mehr seinen Kragen tragen. Das Tierheim in NRW berichtet: „Die Spaziergänge mit ihm sind entspannt und angenehm“. Sowohl andere Hunde als auch Passanten bringen ihn nicht aus der Ruhe und er schnüffelt neugierig durch den Wald.

Tierheim in NRW: Hund hat sehr viele Probleme

Im Tierheim zeigt Little leider eine andere Seite von sich. Zu den Öffnungszeiten des Tierheims in NRW zieht sich der Hund in der Regel in den Innenbereich seines Zwingers zurück, weswegen man ihn als Besucher nur selten zu sehen bekommt. Der Mischling ist zwar ein liebevoller und facettenreicher Hund, aber es dauert lange, bis man sein Vertrauen gewonnen hat.

Das Tierheim in NRW sucht ein neues Zuhause für den 12-jährigen Little. Der Hund ist zwar sehr liebenswert, aber hat auch seine Probleme. Deswegen weist das Tierheim Köln-Dellbrück darauf hin, dass er nicht für Anfänger geeignet ist. Am besten sollte man bereits Erfahrung mit etwas schwierigeren Hunden haben. Bei Interesse an Little kann man sich einfach an das Tierheim Köln-Dellbrück wenden. Man kann nur hoffen, dass der Hund bald ein Zuhause finden wird, wo er endlich zur Ruhe kommen kann.