Tierheim in NRW muss Hund aufnehmen – sein Anblick ist „nichts für schwache Nerven“

Die Mitarbeiter in den Tierheimen in NRW sind traurige Tierschicksale normalerweise gewöhnt. Doch als sie Hund Teddy sehen, vergeht ihnen das Lachen schlagartig. Wie kann man so grausam sein?

Manchmal ist es traurig für die süßen Vierbeiner, wenn sie im Tierheim abgegeben werden. Manchmal ist es jedoch auch ein wahrer Segen, wenn Tiere aus schlechten Verhältnissen endlich dem Tierheim übergeben werden. So ist es auch bei Hund Teddy, der von einem Tierheim in NRW gerettet werden konnte.

Tierheim in NRW: Teddys Anblick ist „nichts für schwache Nerven“

„Nichts für schwache Nerven…“, schreibt das NRW-Tierheim Köln-Dellbrück über einen Beitrag auf Facebook. Auf den Bildern ist Hund Teddy zu sehen, dessen Fell komplett verdreckt und wie ein einziger Filzteppich aussieht. Teddys Augen sprechen Bände: Traurig blickt der kleine Vierbeiner in die Kamera. „Helft mir“, scheint er zu sagen.

Das Tierheim Köln-Dellbrück zeigt sich fassungslos über Teddys Zustand: „Seine Besitzerin kennen wir nicht persönlich, aber vielleicht ist das auch besser so (nein, sie ist keine hilflose alte Dame)“, stellt das NRW-Tierheim klar. Weiter heißt es: „Zum Glück hatte sie Bekannte, die sich so vehement für den Hund eingesetzt haben, bis sie ihnen Teddy schließlich übergeben hat und sie ihn zu uns bringen konnte.“ Für diese Rettung war es wohl allerhöchste Zeit!

„Wie lange muss Teddy unter ihr gelitten haben?“

Das Tierheim zeigt keinerlei Verständnis für die ehemalige Besitzerin, die es zugelassen hat, dass der Hund in so einem Zustand ist. „Wie lange muss Teddy unter ihr gelitten haben? So ein Filzteppich wächst nicht über Nacht!“, heißt es in dem Beitrag.

Doch nun scheint sich Teddys Schicksal endlich gewendet zu haben. Der kleine Vierbeiner wurde im Hundesalon Wuff Royal in NRW aufgepäppelt und von seiner stinkenden Fellmatte befreit. „Kaum wiederzuerkennen“, kommentiert eine Pflegerin aus dem Hundesalon und fügt ein Bild von Teddy nach seiner Behandlung ein.

Trotz seines traurigen Zustands hat Teddy „seine gute Laune und sein Vertrauen in den Menschen“ nicht verloren, so das NRW-Tierheim. „Teddy ist ein absolut lieber, zutraulicher Wirbelwind, der am liebsten jedem auf den Schoß springen würde.“

Auch in den Kommentaren zeigen sich die User fassungslos. „Ich werde es nie verstehen, wie Menschen so mit Tieren umgehen“, kommentiert eine Nutzerin. „Ich bin sonst nicht so und sage auch nie etwas, aber in diesem Fall müsste man eine Anzeige machen für Misshandlung!“, lässt eine andere ihrem Ärger freien Lauf.