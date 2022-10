Tierheim in NRW tieftraurig – für diesen armen Kater kommt jede Hilfe zu spät

Schock in einem Tierheim in NRW!

Ein Schützling kam in einem besorgniserregendem Zustand bei den Pflegern an. Allerdings kam für die Katze jede Hilfe zu spät. Jetzt sucht das Tierheim in NRW nach dem Besitzer.

Tierheim in NRW: Pfleger treffen auf kranke Fellnase

Völlig dehydriert, abgemagert und kurz vor dem Erfrieren fanden die Tierpfleger aus der Einrichtung in Düsseldorf eine streunende Katze.

Die Mitarbeiter waren sofort alarmiert und begleiteten die kranke Fellnase in eine Klinik, „wo er leider nur noch erlöst werden konnte“, trauert das Tierheim auf Facebook. Für die grau-weiße Katze kam jede Hilfe zu spät.

In einem Tierheim in NRW kam für eine Katze jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ITAR-TASS

Jetzt stehen die Tierpfleger allerdings vor einem weiteren Problem. Der Schützling war nicht gechippt und von den Besitzern fehlt jede Spur. „Wem also auffallen sollte, dass sein Kater nicht mehr nach Hause kommt und doch noch offene Fragen hat, kann sich gerne bei uns im Tierheim melden“, heißt es in dem Beitrag.

Weitere News aus der Umgebung:

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von den Besitzern fehlt jede Spur

Neben hunderten Mitleidsbekundungen in der Kommentarspalte konnten weder Herrchen noch Frauchen der Katze ermittelt werden. Das Tierheim in NRW hofft, dass sich die Situation aufklärt.